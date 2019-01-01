У Польщі прогнозують ріст зарплати на 141%





Про це сказано в доповіді консалтингової компанії PwC "Міжнародні прогнози зарплати до 2040 року", передає



До 2040 року реальна зарплата в Польщі збільшиться на 141%, завдяки чому польські заробітки будуть складати 71% середніх зарплат в Великобританії. Про це йдеться в доповіді консалтингової компанії PwC. За її оцінкою, такий великий тиск на заробітну плату прискорить автоматизацію.



При складанні звіту "Міжнародні прогнози заробітної плати до 2040 року" PwC провела дослідження в декількох десятках держав. Якщо мова йде про динаміку зростання заробітної плати, то Польща опинилася на 5-й позиції, її обігнали Індія, Малайзія, Індонезія і Китай. Водночас набагато більш низьке зростання, ніж в Польщі, буде спостерігатися в Німеччині (41%), Великобританії (29%), США (22%) та Франції (21%).



В компанії підкреслюють, що, незважаючи на таке швидке зростання заробітної плати в Польщі, в 2040 році середня місячна зарплата буде нижчою, ніж в країнах так званої зрілої економіки. У Польщі заробітна плата наблизиться до суми в 3 тис. доларів, в той час як у Великобританії досягне майже 4 тис. доларів, а в Південній Кореї - майже 5,5 тис. доларів.



"Зростаюча вразливість на ринку праці в Польщі чинить величезний тиск на зростання заробітної плати. Ми говоримо про весь спектр професій, починаючи від найпростіших до більш складних, що вимагають унікальних здібностей і навичок. Польські роботодавці конкурують не тільки між собою, але також з компаніями за кордоном", - відзначає партнер в PwC Петро Лубу. У той же час він відзначає, що є два виходи з ситуації, що склалася: збільшення заробітної плати або інвестування в автоматизацію процесів.



Згідно PwC, автоматизація може не тільки принести користь компаніям, а й усунути повторювані і рутинні дії, тим самим сприяючи збільшенню співробітників. Раніше автоматизацію процесів впроваджували в основному в промислових фірмах, щоб удосконалити і оптимізувати витрати на виробничі процеси, сьогодні ж трансформація зачіпає багато офісних операції, в тому числі процес продажів і контактів з клієнтами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 2040 року реальна зарплата в Польщі зросте на 141%.Про це сказано в доповіді консалтингової компанії PwC "Міжнародні прогнози зарплати до 2040 року", передає УНН з посиланням на Радіо Польща.До 2040 року реальна зарплата в Польщі збільшиться на 141%, завдяки чому польські заробітки будуть складати 71% середніх зарплат в Великобританії. Про це йдеться в доповіді консалтингової компанії PwC. За її оцінкою, такий великий тиск на заробітну плату прискорить автоматизацію.При складанні звіту "Міжнародні прогнози заробітної плати до 2040 року" PwC провела дослідження в декількох десятках держав. Якщо мова йде про динаміку зростання заробітної плати, то Польща опинилася на 5-й позиції, її обігнали Індія, Малайзія, Індонезія і Китай. Водночас набагато більш низьке зростання, ніж в Польщі, буде спостерігатися в Німеччині (41%), Великобританії (29%), США (22%) та Франції (21%).В компанії підкреслюють, що, незважаючи на таке швидке зростання заробітної плати в Польщі, в 2040 році середня місячна зарплата буде нижчою, ніж в країнах так званої зрілої економіки. У Польщі заробітна плата наблизиться до суми в 3 тис. доларів, в той час як у Великобританії досягне майже 4 тис. доларів, а в Південній Кореї - майже 5,5 тис. доларів."Зростаюча вразливість на ринку праці в Польщі чинить величезний тиск на зростання заробітної плати. Ми говоримо про весь спектр професій, починаючи від найпростіших до більш складних, що вимагають унікальних здібностей і навичок. Польські роботодавці конкурують не тільки між собою, але також з компаніями за кордоном", - відзначає партнер в PwC Петро Лубу. У той же час він відзначає, що є два виходи з ситуації, що склалася: збільшення заробітної плати або інвестування в автоматизацію процесів.Згідно PwC, автоматизація може не тільки принести користь компаніям, а й усунути повторювані і рутинні дії, тим самим сприяючи збільшенню співробітників. Раніше автоматизацію процесів впроваджували в основному в промислових фірмах, щоб удосконалити і оптимізувати витрати на виробничі процеси, сьогодні ж трансформація зачіпає багато офісних операції, в тому числі процес продажів і контактів з клієнтами.

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