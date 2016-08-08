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На Волині судили відомого ресторатора, який продавав фальсифікований алкоголь

На Волині судили відомого ресторатора, який продавав фальсифікований алкоголь
Ковельський міськрайонний суд оштрафував власника сім’ї ресторанів «Classik» Романа Дідицького на 25,5 тисяч гривень.

У судовому засіданні в присутності свого захисника Роман Дідицький визнав, що на початку вересня 2018 року, на місцевому ринку на вулиці Брестській у місті Ковелі придбав незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме наливки з назвами: «Лимончелло», «Медовуха», «Хріновуха», «Вишнівка», «Клюковка», загальною кількістю, орієнтовно, 100-120 пляшок - пише Район.Ковель.

За показами обвинуваченого, всі ці алкогольні напої він незаконно зберігав з метою збуту в кафе «Броварня Класік», звідки і мав намір здійснювати реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, як фізична особа-підприємець з використанням своїх працівників, яким не було нічого відомо про його наміри.

В обвинувальному акті говориться, що 5 вересня 2018 року в ході проведення обстеження приміщення кафе «Броварня Класік» працівники оперативного управління ГУ Державної фіскальної служби виявили та вилучили незаконно виготовлені алкогольні напої у загальній кількості 101 пляшка.

Також вилучили близько 2 500 літрів водно-спиртової суміші, що використовувалася в процесі виготовлення спиртного та 100 літрів готових алкогольних напоїв в асортименті. Крім того, вилучено імпортне дороговартісне обладнання, зокрема: циліндрично-конічні танки, варочний котел, фільтр-чан, які забезпечували масове виготовлення такої продукції. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,5 мільйона гривень.

Відповідно до висновку експерта від 30 листопада 2018 року, рідини, які знаходились у тих пляшках є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та з вмістом етилового спирту більше 25%.

Як зазначає слідство, своїми умисними діями підприємець Роман Дідицький вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України. Прокурор уклав з ним угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, що 5 вересня 2018 року під час обшуку, як інформував сайт ГУ ДФС у Волинській області, податківці встановили, що Роман Дідицький займався виробництвом традиційних алкогольних напоїв та пива без відповідних на те дозвільних документів. Втім, в обвинувальному акті про це ані слова. Очевидно, всі необхідні дозволи «знайшлися».

Головуючий по справі суддя Сергій Панасюк затвердив угоду про визнання винуватості. Роману Дідицькому призначили покарання у виді штрафу в розмірі півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 тисяч 500 гривень. Також він має сплатити на користь держави судові витрати у кримінальному провадженні в сумі 5 тисяч 720 гривень.

Згідно вироку суду, вилучені працівниками оперативного управління ГУ ДФС речові докази у кримінальному провадженні: 101 пляшка різних наливок, з марками та без марок акцизного податку, мають знищити. Про інші вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності нічого не сказано ні у вироку, ані в обвинувальному акті.

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Теги: суд, Ковель, підприємець, алкоголь
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