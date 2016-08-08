На Волині судили відомого ресторатора, який продавав фальсифікований алкоголь

Романа Дідицького на 25,5 тисяч гривень.



У судовому засіданні в присутності свого захисника Роман Дідицький визнав, що на початку вересня 2018 року, на місцевому ринку на вулиці Брестській у місті Ковелі придбав незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме наливки з назвами: «Лимончелло», «Медовуха», «Хріновуха», «Вишнівка», «Клюковка», загальною кількістю, орієнтовно, 100-120 пляшок - пише



За показами обвинуваченого, всі ці алкогольні напої він незаконно зберігав з метою збуту в кафе «Броварня Класік», звідки і мав намір здійснювати реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, як фізична особа-підприємець з використанням своїх працівників, яким не було нічого відомо про його наміри.



В обвинувальному акті говориться, що 5 вересня 2018 року в ході проведення обстеження приміщення кафе «Броварня Класік» працівники оперативного управління ГУ Державної фіскальної служби виявили та вилучили незаконно виготовлені алкогольні напої у загальній кількості 101 пляшка.



Також вилучили близько 2 500 літрів водно-спиртової суміші, що використовувалася в процесі виготовлення спиртного та 100 літрів готових алкогольних напоїв в асортименті. Крім того, вилучено імпортне дороговартісне обладнання, зокрема: циліндрично-конічні танки, варочний котел, фільтр-чан, які забезпечували масове виготовлення такої продукції. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,5 мільйона гривень.



Відповідно до висновку експерта від 30 листопада 2018 року, рідини, які знаходились у тих пляшках є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та з вмістом етилового спирту більше 25%.



Як зазначає слідство, своїми умисними діями підприємець Роман Дідицький вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України. Прокурор уклав з ним угоду про визнання винуватості.



Нагадаємо, що 5 вересня 2018 року під час обшуку, як інформував сайт ГУ ДФС у Волинській області, податківці встановили, що Роман Дідицький займався виробництвом традиційних алкогольних напоїв та пива без відповідних на те дозвільних документів. Втім, в обвинувальному акті про це ані слова. Очевидно, всі необхідні дозволи «знайшлися».



Головуючий по справі суддя Сергій Панасюк затвердив угоду про визнання винуватості. Роману Дідицькому призначили покарання у виді штрафу в розмірі півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 тисяч 500 гривень. Також він має сплатити на користь держави судові витрати у кримінальному провадженні в сумі 5 тисяч 720 гривень.



Згідно вироку суду, вилучені працівниками оперативного управління ГУ ДФС речові докази у кримінальному провадженні: 101 пляшка різних наливок, з марками та без марок акцизного податку, мають знищити. Про інші вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності нічого не сказано ні у вироку, ані в обвинувальному акті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд оштрафував власника сім’ї ресторанів «Classik»на 25,5 тисяч гривень.У судовому засіданні в присутності свого захисника Роман Дідицький визнав, що на початку вересня 2018 року, на місцевому ринку на вулиці Брестській у місті Ковелі придбав незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме наливки з назвами: «Лимончелло», «Медовуха», «Хріновуха», «Вишнівка», «Клюковка», загальною кількістю, орієнтовно, 100-120 пляшок - пише Район.Ковель За показами обвинуваченого, всі ці алкогольні напої він незаконно зберігав з метою збуту в кафе «Броварня Класік», звідки і мав намір здійснювати реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, як фізична особа-підприємець з використанням своїх працівників, яким не було нічого відомо про його наміри.В обвинувальному акті говориться, що 5 вересня 2018 року в ході проведення обстеження приміщення кафе «Броварня Класік» працівники оперативного управління ГУ Державної фіскальної служби виявили та вилучили незаконно виготовлені алкогольні напої у загальній кількості 101 пляшка.Також вилучили близько 2 500 літрів водно-спиртової суміші, що використовувалася в процесі виготовлення спиртного та 100 літрів готових алкогольних напоїв в асортименті. Крім того, вилучено імпортне дороговартісне обладнання, зокрема: циліндрично-конічні танки, варочний котел, фільтр-чан, які забезпечували масове виготовлення такої продукції. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,5 мільйона гривень.Відповідно до висновку експерта від 30 листопада 2018 року, рідини, які знаходились у тих пляшках є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та з вмістом етилового спирту більше 25%.Як зазначає слідство, своїми умисними діями підприємець Роман Дідицький вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України. Прокурор уклав з ним угоду про визнання винуватості.Нагадаємо, що 5 вересня 2018 року під час обшуку, як інформував сайт ГУ ДФС у Волинській області, податківці встановили, що Роман Дідицький займався виробництвом традиційних алкогольних напоїв та пива без відповідних на те дозвільних документів. Втім, в обвинувальному акті про це ані слова. Очевидно, всі необхідні дозволи «знайшлися».Головуючий по справі суддя Сергій Панасюк затвердив угоду про визнання винуватості. Роману Дідицькому призначили покарання у виді штрафу в розмірі півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 тисяч 500 гривень. Також він має сплатити на користь держави судові витрати у кримінальному провадженні в сумі 5 тисяч 720 гривень.Згідно вироку суду, вилучені працівниками оперативного управління ГУ ДФС речові докази у кримінальному провадженні: 101 пляшка різних наливок, з марками та без марок акцизного податку, мають знищити. Про інші вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності нічого не сказано ні у вироку, ані в обвинувальному акті.

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