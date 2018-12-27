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Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді

Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді
Депутат Луцької міської ради Алла Надточій обурена несправедливим розподілом бюджетних грошей.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

«Чомусь для себе когорта людей знаходить премій більше ніж 3 мільйони, а для іншої категорії, де треба втримати кваліфікованих працівників, не тільки освіти, а й медичної галузі, коштів немає», - відзначила Алла Надточій.

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Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що зарплата у працівників міської ради майже така ж, як у всіх «бюджетників», а премії стимулюють краще працювати і не «йти в тінь».


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Теги: премії, Луцьк, бюджет, Алла Надточій
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