Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді
Сьогодні, 12:34
Депутат Луцької міської ради Алла Надточій обурена несправедливим розподілом бюджетних грошей.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
«Чомусь для себе когорта людей знаходить премій більше ніж 3 мільйони, а для іншої категорії, де треба втримати кваліфікованих працівників, не тільки освіти, а й медичної галузі, коштів немає», - відзначила Алла Надточій.
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Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що зарплата у працівників міської ради майже така ж, як у всіх «бюджетників», а премії стимулюють краще працювати і не «йти в тінь».
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
«Чомусь для себе когорта людей знаходить премій більше ніж 3 мільйони, а для іншої категорії, де треба втримати кваліфікованих працівників, не тільки освіти, а й медичної галузі, коштів немає», - відзначила Алла Надточій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьким вихователям хочуть виділити 2,5 мільйона на премії
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що зарплата у працівників міської ради майже така ж, як у всіх «бюджетників», а премії стимулюють краще працювати і не «йти в тінь».
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