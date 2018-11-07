Громада під Луцьком дасть гроші на харчування дітей у міських садочках
Сьогодні, 12:56
Гіркополонківська громада висловила готовність компенсовувати частину суми за харчування дітей у садочка Луцька.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій поцікавилася, чи готові громади платити за харчування «нелуцьких» дітей у садочках міста.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що Гіркополонківська громада висловила готовність давати частину коштів у якості компенсації. Йдеться про суму приблизно у 200 тисяч.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що на сьогодні ведуть перемовини й з іншими громадами поблизу Луцька.
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій поцікавилася, чи готові громади платити за харчування «нелуцьких» дітей у садочках міста.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що Гіркополонківська громада висловила готовність давати частину коштів у якості компенсації. Йдеться про суму приблизно у 200 тисяч.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що на сьогодні ведуть перемовини й з іншими громадами поблизу Луцька.
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