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Громада під Луцьком дасть гроші на харчування дітей у міських садочках

Громада під Луцьком дасть гроші на харчування дітей у міських садочках
Гіркополонківська громада висловила готовність компенсовувати частину суми за харчування дітей у садочка Луцька.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Алла Надточій поцікавилася, чи готові громади платити за харчування «нелуцьких» дітей у садочках міста.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що Гіркополонківська громада висловила готовність давати частину коштів у якості компенсації. Йдеться про суму приблизно у 200 тисяч.

В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що на сьогодні ведуть перемовини й з іншими громадами поблизу Луцька.

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Теги: діти, харчування, плата
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