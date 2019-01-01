У ТРЦ «ПортCity» пройшов п’ятий тур Суперліги з баскетболу 3х3*

Минув 5-й тур Суперліги з баскетболу 3х3, який проходив 26 лютого на арені розваг GeneratorCity, що у ТРЦ "ПортCity". Призовий фонд котрого становив 65 тисяч гривень.В турнірі взяли участь ТОП-12 чоловічих та ТОП-9 жіночих професійних клубів з різних міст України: Київ, Одеса, Львів, Луцьк, Рівне, Дніпро, Житомир, Черкаси, Івано-Франківськ, Бровари та інші.Разом з основною подією організатори також влаштували турнір 3х3 серед шкільних команд, який зібрав 39 юнацьких та дівочих колективів з усього регіону.В жіночій категорії, четверту перемогу в сезоні здобув непереможний "Київ-Баскет", обігравши в фіналі "Франківськ".Головний матч вечору серед чоловіків, завершився перемогою "Київ-Баскет" з відривом в один бал над клубом "Kyiv Monbat". Гра була запеклою, оскільки результат матчу вирішився під час овертайму. Гра завершилася з рахунком 18 - 17.Загалом у змаганні взяло участь 100 професійних баскетболістів, а загальна кількість учасників перевищила триста осіб.В перервах між динамічними іграми професіоналів, глядачі та вболівальники спостерігали запальні хіп-хоп танці від молодих колективів. А родзинкою розважального шоу став слем-данк конкурс, в котрому віртуози баскетболу демонстрували свої навички ефектного закидання м’ячів до сітки.