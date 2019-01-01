Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни

В Україні в останній день зими, 28 лютого, очікують сніг, дощ і сильний вітер.Про повідомила синоптикна сторінці в Facebook."Сніг, а точніше, мокрий сніг, випадатиме внаслідок діяльності північного циклону, у східних областях та на Півночі України. Мокрий сніг змінюватиметься часом дощем, залежно від температури повітря.На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно", - йдеться у повідомлені.Західний вітер подекуди буде подекуди сильним, із штормовими поривами.Найтепліше буде на Заході, +7 +12 градусів, найхолодніше - на Сході, а також на Сумщині та на Запоріжжі, 0 +3 градуси. У більшості областей очікується +3 +8 градусів.Календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням. Але у понеділок, 4 березня, знову потепліє.