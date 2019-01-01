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Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни

Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни
В Україні в останній день зими, 28 лютого, очікують сніг, дощ і сильний вітер.

Про повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.

"Сніг, а точніше, мокрий сніг, випадатиме внаслідок діяльності північного циклону, у східних областях та на Півночі України. Мокрий сніг змінюватиметься часом дощем, залежно від температури повітря.
На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно", - йдеться у повідомлені.

Західний вітер подекуди буде подекуди сильним, із штормовими поривами.

Найтепліше буде на Заході, +7 +12 градусів, найхолодніше - на Сході, а також на Сумщині та на Запоріжжі, 0 +3 градуси. У більшості областей очікується +3 +8 градусів.

Календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням. Але у понеділок, 4 березня, знову потепліє.

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Теги: синоптики, прогноз, погода
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