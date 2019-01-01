Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни
Сьогодні, 13:19
В Україні в останній день зими, 28 лютого, очікують сніг, дощ і сильний вітер.
Про повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.
"Сніг, а точніше, мокрий сніг, випадатиме внаслідок діяльності північного циклону, у східних областях та на Півночі України. Мокрий сніг змінюватиметься часом дощем, залежно від температури повітря.
На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно", - йдеться у повідомлені.
Західний вітер подекуди буде подекуди сильним, із штормовими поривами.
Найтепліше буде на Заході, +7 +12 градусів, найхолодніше - на Сході, а також на Сумщині та на Запоріжжі, 0 +3 градуси. У більшості областей очікується +3 +8 градусів.
Календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням. Але у понеділок, 4 березня, знову потепліє.
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Про повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.
"Сніг, а точніше, мокрий сніг, випадатиме внаслідок діяльності північного циклону, у східних областях та на Півночі України. Мокрий сніг змінюватиметься часом дощем, залежно від температури повітря.
На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно", - йдеться у повідомлені.
Західний вітер подекуди буде подекуди сильним, із штормовими поривами.
Найтепліше буде на Заході, +7 +12 градусів, найхолодніше - на Сході, а також на Сумщині та на Запоріжжі, 0 +3 градуси. У більшості областей очікується +3 +8 градусів.
Календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням. Але у понеділок, 4 березня, знову потепліє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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