У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного





Дитину знайшов перехожий і викликав патрульних. На хлопчику була футболка, колготки та черевички, - пише



Як зазначила речниця Управління патрульної поліції у Рівненській області Оксана Юрченко, дитину поліцейські віддали медикам. Бригада, яка виїхала на виклик, не діагностувала у малюка ні переохолодження, ні травм, проте хлопчика повезли до дитячої лікарні, поки поліція шукала батьків.



Мама малюка знайшлася зранку, коли сама зателефонувала на 102 з повідомленням, що її дитина зникла.



Речниця ГУ Нацполіції у Рівненській області Марія Юстицька зазначає, що подібна історія могла трапитися з будь-ким.



"Малюку у червні буде два роки. Мама дитини не перебуває на обліку у правоохоронних органах, не притягувалася раніше до відповідальності. Родина нормальна. Жінка ввечері пішла до подруги і домовилася зі співмешканцем, який не є біологічним батьком дитини, що той пригляне за малюком. Той все зробив: нагодував дитину, покупав і вклав спати. Заснув і сам, проте забув зачинити вхідні двері. Вночі малюк прокинувся і почав шукати маму. Оскільки двері були незачинені, вибіг на вулицю, коли чоловік не чув. Жінка повернулася додому під ранок і одразу зателефонувала у поліцію. Зараз малюк вже вдома".



На маму хлопчика склали протокол за ч.1.ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей).



Передбачене покарання – попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному до дитячої лікарні привезли малюка, який бігав вулицею сам та напівроздягнутий.Дитину знайшов перехожий і викликав патрульних. На хлопчику була футболка, колготки та черевички, - пише Рівне вечірнє Як зазначила речниця Управління патрульної поліції у Рівненській області, дитину поліцейські віддали медикам. Бригада, яка виїхала на виклик, не діагностувала у малюка ні переохолодження, ні травм, проте хлопчика повезли до дитячої лікарні, поки поліція шукала батьків.Мама малюка знайшлася зранку, коли сама зателефонувала на 102 з повідомленням, що її дитина зникла.Речниця ГУ Нацполіції у Рівненській областізазначає, що подібна історія могла трапитися з будь-ким."Малюку у червні буде два роки. Мама дитини не перебуває на обліку у правоохоронних органах, не притягувалася раніше до відповідальності. Родина нормальна. Жінка ввечері пішла до подруги і домовилася зі співмешканцем, який не є біологічним батьком дитини, що той пригляне за малюком. Той все зробив: нагодував дитину, покупав і вклав спати. Заснув і сам, проте забув зачинити вхідні двері. Вночі малюк прокинувся і почав шукати маму. Оскільки двері були незачинені, вибіг на вулицю, коли чоловік не чув. Жінка повернулася додому під ранок і одразу зателефонувала у поліцію. Зараз малюк вже вдома".На маму хлопчика склали протокол за ч.1.ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей).Передбачене покарання – попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію