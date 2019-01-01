У волинянина з двору будинку викрали автівку





До поліції 25-го лютого звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що крадіжку здійснили з 5-ої години ранку і до 14-ої дня у дворі будинку по вулиці Сагайдачного, 51 - пише



Невідома особа заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2101, який власник залишив біля будинку, де проживає. Документи від авто були у салоні.



Правоохоронці згодом знайшли крадія. Ним виявився мешканець міста 1988-го року народження, раніше судимий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському чоловік викрав автомобіль.До поліції 25-го лютого звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що крадіжку здійснили з 5-ої години ранку і до 14-ої дня у дворі будинку по вулиці Сагайдачного, 51 - пише Буг Невідома особа заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2101, який власник залишив біля будинку, де проживає. Документи від авто були у салоні.Правоохоронці згодом знайшли крадія. Ним виявився мешканець міста 1988-го року народження, раніше судимий.

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