У волинянина з двору будинку викрали автівку
Сьогодні, 13:45
У Володимирі-Волинському чоловік викрав автомобіль.
До поліції 25-го лютого звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що крадіжку здійснили з 5-ої години ранку і до 14-ої дня у дворі будинку по вулиці Сагайдачного, 51 - пише Буг.
Невідома особа заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2101, який власник залишив біля будинку, де проживає. Документи від авто були у салоні.
Правоохоронці згодом знайшли крадія. Ним виявився мешканець міста 1988-го року народження, раніше судимий.
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До поліції 25-го лютого звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що крадіжку здійснили з 5-ої години ранку і до 14-ої дня у дворі будинку по вулиці Сагайдачного, 51 - пише Буг.
Невідома особа заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2101, який власник залишив біля будинку, де проживає. Документи від авто були у салоні.
Правоохоронці згодом знайшли крадія. Ним виявився мешканець міста 1988-го року народження, раніше судимий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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