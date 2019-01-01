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У волинянина з двору будинку викрали автівку

У волинянина з двору будинку викрали автівку
У Володимирі-Волинському чоловік викрав автомобіль.

До поліції 25-го лютого звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що крадіжку здійснили з 5-ої години ранку і до 14-ої дня у дворі будинку по вулиці Сагайдачного, 51 - пише Буг.

Невідома особа заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2101, який власник залишив біля будинку, де проживає. Документи від авто були у салоні.

Правоохоронці згодом знайшли крадія. Ним виявився мешканець міста 1988-го року народження, раніше судимий.


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Теги: крадіжка, авто
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