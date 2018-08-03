Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО





Перший випуск оновленої програми вийде в ефір вже 7 березня на "12 каналі", - пише



Нещодавно керівник "12 каналу" Катерина Дулапчій і продюсер ток-шоу Тарас Шкітер підписали угоду про співпрацю. Відтак, команда матиме більше технічних можливостей, аби створювати якісний продукт.



Ток-шоу виходитиме у новому форматі, новій студії, а також транслюватиметься в інший день і час, більш зручний для глядачів: четвер, 19:45. А повтори програми можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.









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