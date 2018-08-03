вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО

Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Команда ток-шоу "Протилежний Погляд" показала, як готується до нового сезону.

Перший випуск оновленої програми вийде в ефір вже 7 березня на "12 каналі", - пише Конкурент.

Нещодавно керівник "12 каналу" Катерина Дулапчій і продюсер ток-шоу Тарас Шкітер підписали угоду про співпрацю. Відтак, команда матиме більше технічних можливостей, аби створювати якісний продукт.

Ток-шоу виходитиме у новому форматі, новій студії, а також транслюватиметься в інший день і час, більш зручний для глядачів: четвер, 19:45. А повтори програми можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.

Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Протилежний погляд LIVE, програма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
У волинянина з двору будинку викрали автівку
Сьогодні, 13:45
У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного
Сьогодні, 13:37
У ТРЦ «ПортCity» пройшов п’ятий тур Суперліги з баскетболу 3х3*
Сьогодні, 13:20
Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни
Сьогодні, 13:19
Схожі новини
Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО
03 серпень, 2018, 14:34
Польський «антибандерівський» закон: яке значення він матиме для українців Польський «антибандерівський» закон: яке значення він матиме для українців
08 лютий, 2018, 21:00
Волинянин переміг у відомому шоу «Караоке на майдані» Волинянин переміг у відомому шоу «Караоке на майдані»
20 серпень, 2017, 18:12
Волиняни можуть ліки перевіряти онлайн Волиняни можуть ліки перевіряти онлайн
01 червень, 2017, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як «Протилежний Погляд» готується до нового сезону. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
 0
У волинянина з двору будинку викрали автівку
Сьогодні, 13:45
 0
У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного
Сьогодні, 13:37
 0
У ТРЦ «ПортCity» пройшов п’ятий тур Суперліги з баскетболу 3х3*
Сьогодні, 13:20
 0
Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8