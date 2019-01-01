До кінця року вуличні туалети у школах ліквідують, – Гройсман
Сьогодні, 14:42
Усі українські школи мають бути забезпечені теплими туалетами до кінця року.
Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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"Доручення Міністерству регіонального розвитку, доведеться нам допомогти вирішити цю проблему. Не розумію, чому раніше не можна було це зробити. У кожній області – скільки таких шкіл, у яких районах, поставити їм завдання, щоби до кінця року всі школи отримали теплі, нормальні туалети", - зазначив прем’єр.
За його словами, це питання відповідальності міських голів і голів міськадміністрацій, причому гроші на це вже виділені.
При цьому, він додав, що наразі проблема вуличних туалетів стосується 680 шкіл в Україні, найбільше їх у Закарпатській області.
У свою чергу, міністр освіти та науки Лілія Гриневич додала, що на ці цілі передбачена субвенція в 267 млн грн, яких, за умови доручення місцевих субвенцій, має вистачити на вирішення проблеми.
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Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці
"Доручення Міністерству регіонального розвитку, доведеться нам допомогти вирішити цю проблему. Не розумію, чому раніше не можна було це зробити. У кожній області – скільки таких шкіл, у яких районах, поставити їм завдання, щоби до кінця року всі школи отримали теплі, нормальні туалети", - зазначив прем’єр.
За його словами, це питання відповідальності міських голів і голів міськадміністрацій, причому гроші на це вже виділені.
При цьому, він додав, що наразі проблема вуличних туалетів стосується 680 шкіл в Україні, найбільше їх у Закарпатській області.
У свою чергу, міністр освіти та науки Лілія Гриневич додала, що на ці цілі передбачена субвенція в 267 млн грн, яких, за умови доручення місцевих субвенцій, має вистачити на вирішення проблеми.
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