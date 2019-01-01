До кінця року вуличні туалети у школах ліквідують, – Гройсман





Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці



"Доручення Міністерству регіонального розвитку, доведеться нам допомогти вирішити цю проблему. Не розумію, чому раніше не можна було це зробити. У кожній області – скільки таких шкіл, у яких районах, поставити їм завдання, щоби до кінця року всі школи отримали теплі, нормальні туалети", - зазначив прем’єр.



За його словами, це питання відповідальності міських голів і голів міськадміністрацій, причому гроші на це вже виділені.



При цьому, він додав, що наразі проблема вуличних туалетів стосується 680 шкіл в Україні, найбільше їх у Закарпатській області.



У свою чергу, міністр освіти та науки Лілія Гриневич додала, що на ці цілі передбачена субвенція в 267 млн грн, яких, за умови доручення місцевих субвенцій, має вистачити на вирішення проблеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі українські школи мають бути забезпечені теплими туалетами до кінця року.Про це заявив прем’єр-міністр Українипід час засідання уряду, передає кореспондент УНН "Доручення Міністерству регіонального розвитку, доведеться нам допомогти вирішити цю проблему. Не розумію, чому раніше не можна було це зробити. У кожній області – скільки таких шкіл, у яких районах, поставити їм завдання, щоби до кінця року всі школи отримали теплі, нормальні туалети", - зазначив прем’єр.За його словами, це питання відповідальності міських голів і голів міськадміністрацій, причому гроші на це вже виділені.При цьому, він додав, що наразі проблема вуличних туалетів стосується 680 шкіл в Україні, найбільше їх у Закарпатській області.У свою чергу, міністр освіти та наукидодала, що на ці цілі передбачена субвенція в 267 млн грн, яких, за умови доручення місцевих субвенцій, має вистачити на вирішення проблеми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію