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До кінця року вуличні туалети у школах ліквідують, – Гройсман

До кінця року вуличні туалети у школах ліквідують, – Гройсман
Усі українські школи мають бути забезпечені теплими туалетами до кінця року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

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"Доручення Міністерству регіонального розвитку, доведеться нам допомогти вирішити цю проблему. Не розумію, чому раніше не можна було це зробити. У кожній області – скільки таких шкіл, у яких районах, поставити їм завдання, щоби до кінця року всі школи отримали теплі, нормальні туалети", - зазначив прем’єр.

За його словами, це питання відповідальності міських голів і голів міськадміністрацій, причому гроші на це вже виділені.

При цьому, він додав, що наразі проблема вуличних туалетів стосується 680 шкіл в Україні, найбільше їх у Закарпатській області.

У свою чергу, міністр освіти та науки Лілія Гриневич додала, що на ці цілі передбачена субвенція в 267 млн грн, яких, за умови доручення місцевих субвенцій, має вистачити на вирішення проблеми.

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Теги: освіта, діти, школи
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