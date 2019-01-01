На волинському пункті пропуску затримали автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 15:00
В пункті пропуску «Доманове» учора, 26 лютого, прикордонники Луцького загону затримали викрадений в Україні автомобіль.
Українець, керуючи автомобілем КІА 2002 року випуску, прямував на виїзд з України. Під час процедур контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує Держприкордослужба України.
Виявилося що транспортний засіб з жовтня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку.
Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Українець, керуючи автомобілем КІА 2002 року випуску, прямував на виїзд з України. Під час процедур контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує Держприкордослужба України.
Виявилося що транспортний засіб з жовтня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку.
Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном
Сьогодні, 15:02
На волинському пункті пропуску затримали автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 15:00
До кінця року вуличні туалети у школах ліквідують, – Гройсман
Сьогодні, 14:42