На волинському пункті пропуску затримали автівку, яку розшукував Інтерпол





Українець, керуючи автомобілем КІА 2002 року випуску, прямував на виїзд з України. Під час процедур контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує Держприкордослужба України.



Виявилося що транспортний засіб з жовтня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку.



Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.

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