вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському пункті пропуску затримали автівку, яку розшукував Інтерпол

На волинському пункті пропуску затримали автівку, яку розшукував Інтерпол
В пункті пропуску «Доманове» учора, 26 лютого, прикордонники Луцького загону затримали викрадений в Україні автомобіль.

Українець, керуючи автомобілем КІА 2002 року випуску, прямував на виїзд з України. Під час процедур контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує Держприкордослужба України.

Виявилося що транспортний засіб з жовтня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку.

Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Доманове, авто Інтерпол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном
Сьогодні, 15:02
На волинському пункті пропуску затримали автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 15:00
У Луцьку презентували сувенірну монету, випущену до 590 річниці з'їзду монархів
Сьогодні, 14:55
До кінця року вуличні туалети у школах ліквідують, – Гройсман
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
04 лютий, 08:24
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
01 лютий, 10:21
На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
31 січень, 10:38
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
24 січень, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі провели надскладну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 15:54
 0
У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64
Сьогодні, 15:51
 0
В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва
Сьогодні, 15:33
 0
На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
 0
У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном
Сьогодні, 15:02
 0
Медіа
відео
1/8