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У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном

У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном
У Луцьку в 19-річного хлопця вилучили амфетамін.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

26 лютого в Луцьку по вулиці Шевченка оперативники протидії наркозлочинності спільно із патрульними поліцейськими виявили та вилучили у 19-річного місцевого жителя пакунок із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на психотропну речовину амфетамін, вагою 10 г.


Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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