У Ковелі в чоловіка знайшли наркотики

Співробітники управління протидії наркозлочинності поліції Волині виявили та вилучили у 35-річного мешканця Ковеля наркотики.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.26 лютого ввечері оперативники управління протидії наркозлочинності по вулиці Театральній у Ковелі виявили у 35-річного мешканця міста порошкоподібну речовину білого кольору схожу на амфетамін, вагою близько 7 г.Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.