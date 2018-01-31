На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів

У волинського підприємця вилучили 46 тонн морепродуктів.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що один з місцевих бізнесменів організував незаконну схему пов’язану з імпортом та реалізацією морепродуктів, що в свою чергу призвело до ухилення від податків в значних розмірах.Відтак, було виявлено та вилучено 46 тонн ввезених морепродуктів, орієнтовною вартістю 1,5 млн.грн., готівкові кошти в національній та іноземній валюті, документи фінансово-господарської діяльності та чорнову бухгалтерію.На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари та готівкові кошти.Триває слідство.