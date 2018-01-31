На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
У волинського підприємця вилучили 46 тонн морепродуктів.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що один з місцевих бізнесменів організував незаконну схему пов’язану з імпортом та реалізацією морепродуктів, що в свою чергу призвело до ухилення від податків в значних розмірах.
Відтак, було виявлено та вилучено 46 тонн ввезених морепродуктів, орієнтовною вартістю 1,5 млн.грн., готівкові кошти в національній та іноземній валюті, документи фінансово-господарської діяльності та чорнову бухгалтерію.
На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари та готівкові кошти.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що один з місцевих бізнесменів організував незаконну схему пов’язану з імпортом та реалізацією морепродуктів, що в свою чергу призвело до ухилення від податків в значних розмірах.
Відтак, було виявлено та вилучено 46 тонн ввезених морепродуктів, орієнтовною вартістю 1,5 млн.грн., готівкові кошти в національній та іноземній валюті, документи фінансово-господарської діяльності та чорнову бухгалтерію.
На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари та готівкові кошти.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64
Сьогодні, 15:51
На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном
Сьогодні, 15:02