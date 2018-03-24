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У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду

У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду
Вже у березні у Нововолинську зростуть тарифи на воду та водовідведення.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконавчого комітету, - передає «ВолиньUA».

Члени виконавчого комітету мають намір встановити підприємству «Нововолинськводоканал» скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Тарифи будуть наступними:
У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду

Нині діючі тарифи:
У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду

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Теги: тариф, вода, Нововолинськ
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