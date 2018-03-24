У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду





Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконавчого комітету, - передає



Члени виконавчого комітету мають намір встановити підприємству «Нововолинськводоканал» скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та водовідведення.



Тарифи будуть наступними:



Нині діючі тарифи:



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