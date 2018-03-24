У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду
Сьогодні, 19:20
Вже у березні у Нововолинську зростуть тарифи на воду та водовідведення.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконавчого комітету, - передає «ВолиньUA».
Члени виконавчого комітету мають намір встановити підприємству «Нововолинськводоканал» скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та водовідведення.
Тарифи будуть наступними:
Нині діючі тарифи:
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконавчого комітету, - передає «ВолиньUA».
Члени виконавчого комітету мають намір встановити підприємству «Нововолинськводоканал» скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та водовідведення.
Тарифи будуть наступними:
Нині діючі тарифи:
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