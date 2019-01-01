В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва
Сьогодні, 15:33
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію засобу, що діють на нервову систему "Гліцин" російського виробництва.
Рішення про тимчасову заборону відомство затвердило у вівторок, 26 лютого, - повідомляє 24 канал.
Мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 мг № 50 (50х1) у блістерах серії 0980317.
Виробник ліків – ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "БІОТИКИ", який зареєстрований у Росії.
Тимчасово заборонили препарат через невідповідність до реєстраційного посвідчення № UA/2003/01/01 показнику "Ідентифікація".
"Гліцин" призначають для лікування зниження розумової працездатності, при стресових ситуаціях, хворобах нервової системи, які супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною нестабільністю. Препарат також застосовують при ішемічному інсульті та порушенні мозкового кровообігу. "Гліцин" також є допоміжним засобом при лікуванні алкоголізму.
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Рішення про тимчасову заборону відомство затвердило у вівторок, 26 лютого, - повідомляє 24 канал.
Мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 мг № 50 (50х1) у блістерах серії 0980317.
Виробник ліків – ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "БІОТИКИ", який зареєстрований у Росії.
Тимчасово заборонили препарат через невідповідність до реєстраційного посвідчення № UA/2003/01/01 показнику "Ідентифікація".
"Гліцин" призначають для лікування зниження розумової працездатності, при стресових ситуаціях, хворобах нервової системи, які супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною нестабільністю. Препарат також застосовують при ішемічному інсульті та порушенні мозкового кровообігу. "Гліцин" також є допоміжним засобом при лікуванні алкоголізму.
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