вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва

В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію засобу, що діють на нервову систему "Гліцин" російського виробництва.

Рішення про тимчасову заборону відомство затвердило у вівторок, 26 лютого, - повідомляє 24 канал.

Мовиться про таблетки сублінгвальні "Гліцин" по 100 мг № 50 (50х1) у блістерах серії 0980317.

Виробник ліків – ТОВ "Медичний науково-виробничий комплекс "БІОТИКИ", який зареєстрований у Росії.

Тимчасово заборонили препарат через невідповідність до реєстраційного посвідчення № UA/2003/01/01 показнику "Ідентифікація".

"Гліцин" призначають для лікування зниження розумової працездатності, при стресових ситуаціях, хворобах нервової системи, які супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною нестабільністю. Препарат також застосовують при ішемічному інсульті та порушенні мозкового кровообігу. "Гліцин" також є допоміжним засобом при лікуванні алкоголізму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліки, заборона, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі провели надскладну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 15:54
У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64
Сьогодні, 15:51
В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва
Сьогодні, 15:33
На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
У 19-річного лучанина знайшли пакетик з амфетаміном
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
В Україні заборонили кілька препаратів, які можуть призвести до хвороб серця В Україні заборонили кілька препаратів, які можуть призвести до хвороб серця
25 лютий, 11:36
В Україні заборонили лікарський препарат від респіраторних проявів кору В Україні заборонили лікарський препарат від респіраторних проявів кору
22 лютий, 14:18
В Україні заборонили етиловий спирт В Україні заборонили етиловий спирт
24 січень, 18:00
В Україні заборонили препарат для профілактики рахіту В Україні заборонили препарат для профілактики рахіту
21 січень, 18:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:06
 0
Волинські лікарі провели надскладну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 15:54
 0
У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64
Сьогодні, 15:51
 0
В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва
Сьогодні, 15:33
 0
На Волині у бізнесмена вилучили 46 тонн морепродуктів
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8