Ми повинні робити життя педагогів, учнів і батьків комфортнішим, – Савченко

Освітяни Волині зібралися 27 лютого на розширене засідання колегії управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, яке відбулося у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.Участь у заході взяв голова обласної державної адміністрації, - йдеться на сторінці очільника області у Facebook."Я пишаюся тим, що я на Волині, і тим, що знаю багатьох талановитих волинян, що працюють у різних галузях. Наші медики й освітяни – одні з кращих в Україні. Я взагалі вважаю, що вчитель – це героїчна професія. У них не найвищі заробітні плати, проте, як на мене, дуже висока відповідальність за людські долі. Бути терпеливими, турботливими, уважними, навчати діток – цілодобова та важка робота. Ми повинні робити життя й педагогів, й учнів, й батьків комфортнішим. Задля цього й впроваджується освітня реформа, яку підтримує Уряд та Президент України", – повідомив Олександр Савченко.Слід зазначити, що до засідання колегії голова обласної державної адміністрації разом із ректором Інститутуоглянули навчальний заклад. Олександра Савченка вразило те, з яким ентузіазмом вчителі опановують новітні методики навчання."Вчителі вивчають іноземні мови, займаються народною творчістю. І всі вони задоволені. Я бачу вогник у їхніх очах. Робота їх відволікає від побутових труднощів. А ми, як влада, зі свого боку, будемо і надалі намагатися забезпечувати усім учасникам освітнього процесу якісні умови здобуття освіти: будемо ремонтувати та будувати школи, активно впроваджувати реформи та усувати побутові недоліки", – резюмував Савченко.Основним доповідачем на колегії була начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, яка й розповіла про підсумки роботи за 2018 рік. За її словами, одне з найпроблемніших питань на сьогоднішній день – це доступність до дошкільної освіти."На Волині не вистачає місць у садочках. Функціонує 498 закладів дошкільної освіти, де навчаються близько 37 тисяч вихованців. Однак майже тисяча дітей стоять у чергах. За останні три роки створено 2 392 додаткових місця для забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти, у тому числі введено в дію чотири новозбудовані заклади. Питання створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти в області вирішується в основному за рахунок реконструкцій, добудов, відкритті додаткових груп при існуючих ДНЗ", – повідомила посадовиця.За словами головної освітянки краю, не менш важливим питанням на сьогодні є забезпечення реформи. Зокрема, на впровадження нової української школи області отримала більше 53 мільйонів гривень державної субвенції.Впровадження реформи освіти серед інших своїх наслідків має і ріст потреби у довозі дітей до місць та навчання та у зворотному шляху. Протягом 2016-2018 років для закладів загальної середньої освіти придбано 70 шкільних автобусів на загальну суму 115, 6 мільйонів гривень.Серед пріоритетів державницької політики Президента України Петра Порошенка є забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки системній злагодженій роботі виконавчої влади та місцевого самоврядування Волинь займає друге місце в Україні по організації інклюзивного навчання.Окреслили на заході й перспективи розвитку освітньої галузі на 2019 рік. Людмила Плахотна розповіла, що відповідно до Плану дій Уряду в закладах освіти області для дітей дошкільного віку у 2019 році передбачено створити 1475 додаткових місць.В області постійно ведеться робота зі зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. У 2019 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку передбачено здійснювати будівництво закладів дошкільної освіти в селах Дачне Ківерцівського району на 75 місць та Крупа Підгайцівської ОТГ на 105 місць. А також за кошти місцевого бюджету в селі Зміїнець Княгининівської ОТГ на 100 місць.Окрім того, за кошти Державного фонду регіонального розвитку в 2019 році заплановано відкриття двох нових закладів загальної середньої освіти у селах Любохини Старовижівського району та Осівці Камінь-Каширського району. Продовжується будівництво шкіл в смт Головне Любомльського району та селі Башлики Ківерцівського району. Передбачено розпочати будівництво закладу освіти в селі Стобихівка Камінь-Каширського району та селі Піща Шацького району.Варто зазначити, що у 2019 запланували придбати 7 шкільних автобусів та 3 шкільних автобуси для дітей з обмеженими фізичними можливостями, що будуть здійснювати підвезення до інклюзивно-ресурсних центрів.Також у 2019 році заплановано створити в області центр професійної досконалості (відповідно до Угоди з Європейською комісією про фінансування програми «Кращі навички для сучасної України», схваленої КМ України) та створити на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти чотири навчально-практичних центри за галузевим спрямуванням: ДНЗ «Ковельський ЦПТО» (ремонт та діагностика колісних транспортних засобів); Торчинський професійний ліцей (деревообробні технології). Ще два – за кошти державного бюджету у Луцьку.