На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:06
У Луцьку 27 лютого відбулася передача від ДСНС України 4-х нових пожежних автомобілів.
Пожежні автомобілі передали у Горохів, Ківерці, Любомль, а також 1-ій Державній пожежній частині Луцька, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням.
Нові автомобілі відрізняються своєю компактністю, комфортнішими умовами та удосконаленими технічними можливостями у порівнянні із автомобілями, які дотепер були на озброєнні у рятувальників.
Довідка: пожежний автомобіль АЦ-4-60(530927)-515М оснащений лафетним стволом, цистерною на 4 тисячі літрів води та баком на 400 літрів піноутворювача, центробіжним насосом продуктивністю 60 л/с, переносною електростанцією потужністю 5,5 КВт, мотопомпою продуктивністю 30 л/с, електризованою автоматичною лебідкою, укомплектований аварійно-рятувальним інструментом (бензорізом, бензопилою) та ручним інструментом, а також комплектом пожежних рукавів українського виробництва. Крім того, автомобіль облаштований більш сучасним світловим і звуковим обладнанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежні автомобілі передали у Горохів, Ківерці, Любомль, а також 1-ій Державній пожежній частині Луцька, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням.
Нові автомобілі відрізняються своєю компактністю, комфортнішими умовами та удосконаленими технічними можливостями у порівнянні із автомобілями, які дотепер були на озброєнні у рятувальників.
Довідка: пожежний автомобіль АЦ-4-60(530927)-515М оснащений лафетним стволом, цистерною на 4 тисячі літрів води та баком на 400 літрів піноутворювача, центробіжним насосом продуктивністю 60 л/с, переносною електростанцією потужністю 5,5 КВт, мотопомпою продуктивністю 30 л/с, електризованою автоматичною лебідкою, укомплектований аварійно-рятувальним інструментом (бензорізом, бензопилою) та ручним інструментом, а також комплектом пожежних рукавів українського виробництва. Крім того, автомобіль облаштований більш сучасним світловим і звуковим обладнанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У західних областях України – сильні пориви вітру
Сьогодні, 16:24
На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:06
Волинські лікарі провели надскладну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 15:54
У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64
Сьогодні, 15:51