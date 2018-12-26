На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі

У Луцьку 27 лютого відбулася передача від ДСНС України 4-х нових пожежних автомобілів.Пожежні автомобілі передали у Горохів, Ківерці, Любомль, а також 1-ій Державній пожежній частині Луцька, - інформує ДСНС України у Волинській області.Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області, сучасна оновлена та удосконалена техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням.Нові автомобілі відрізняються своєю компактністю, комфортнішими умовами та удосконаленими технічними можливостями у порівнянні із автомобілями, які дотепер були на озброєнні у рятувальників.пожежний автомобіль АЦ-4-60(530927)-515М оснащений лафетним стволом, цистерною на 4 тисячі літрів води та баком на 400 літрів піноутворювача, центробіжним насосом продуктивністю 60 л/с, переносною електростанцією потужністю 5,5 КВт, мотопомпою продуктивністю 30 л/с, електризованою автоматичною лебідкою, укомплектований аварійно-рятувальним інструментом (бензорізом, бензопилою) та ручним інструментом, а також комплектом пожежних рукавів українського виробництва. Крім того, автомобіль облаштований більш сучасним світловим і звуковим обладнанням.