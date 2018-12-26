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На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі

На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
У Луцьку 27 лютого відбулася передача від ДСНС України 4-х нових пожежних автомобілів.

Пожежні автомобілі передали у Горохів, Ківерці, Любомль, а також 1-ій Державній пожежній частині Луцька, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, сучасна оновлена та удосконалена техніка сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань за призначенням.

Нові автомобілі відрізняються своєю компактністю, комфортнішими умовами та удосконаленими технічними можливостями у порівнянні із автомобілями, які дотепер були на озброєнні у рятувальників.

Довідка: пожежний автомобіль АЦ-4-60(530927)-515М оснащений лафетним стволом, цистерною на 4 тисячі літрів води та баком на 400 літрів піноутворювача, центробіжним насосом продуктивністю 60 л/с, переносною електростанцією потужністю 5,5 КВт, мотопомпою продуктивністю 30 л/с, електризованою автоматичною лебідкою, укомплектований аварійно-рятувальним інструментом (бензорізом, бензопилою) та ручним інструментом, а також комплектом пожежних рукавів українського виробництва. Крім того, автомобіль облаштований більш сучасним світловим і звуковим обладнанням.

На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі

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Теги: рятувальники, авто
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