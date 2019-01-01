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У західних областях України – сильні пориви вітру

У західних областях України – сильні пориви вітру
Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Вночі на Заході України – сильний вітер.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повіломлені.

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Теги: вітер, погода
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