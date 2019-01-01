У західних областях України – сильні пориви вітру





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повіломлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Вночі на Заході України – сильний вітер.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, 28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повіломлені.

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