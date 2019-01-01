У західних областях України – сильні пориви вітру
Сьогодні, 16:24
Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Вночі на Заході України – сильний вітер.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повіломлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повіломлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де у Луцьку з’являться нові парковки
Сьогодні, 16:41
У західних областях України – сильні пориви вітру
Сьогодні, 16:24
На Волині рятувальники отримали 4 нові пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:06