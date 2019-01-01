У Нововолинську обрали найспортивнішу сім'ю

Десять сімейних екіпажів змагалися у спортивному конкурсі "Мама, тато, я - спортивна сім'я", який проходив у Будинку спорту в Нововолинську.Учасники випробовували свою майстерність у чотирьох естафетах: "Смуга перешкод", "Ігрова", "Комбінована", "Фрізбі" та в конкурсі малюнка, - повідомили на сайті Нововолинської міської ради."За результатами змагань перше та друге місця посіли команди міської гімназії. На першій сходинці – сім'я Красун: Віталій Леонтійович, Вікторія Олександрівна та їхній син Ілля, друге місце виборола сім'я Максимів: Назар Володимирович,Людмила Анатоліівна і донька Дарина. На третьому місці – сімейний екіпаж Фіськович, які представляли ЗОШ№7: Сергій Анатолійович, Лілія Миколаївна, донька Вікторія", - йдеться у повідомленні.У конкурсі малюнка найкращими стала команда ЗОШ № 7. Друге місце зайняла команда ЗОШ № 6, а третє - команда ЗОШ №5.Учасників нагородили сувенірною продукцією та солодощами.Переможці міського етапу змагань братимуть участь в обласних змаганнях.