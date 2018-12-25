Де у Луцьку з’являться нові парковки
Сьогодні, 16:41
У Луцьку цьогоріч планують облаштувати додаткові місця для паркування.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, як у місті планують вирішувати питання хаотичного паркування на вулицях та чи облаштовуватимуть додаткові парковки.
Директор «АвтоПаркСервісу» Сергій Денисенко розповів, що на Градному Узвозі хочуть облаштувати в’їзні термінали, як біля «Там Таму».
Також додаткові паркомісця можуть з’явитися біля залізничного вокзалу та на вулиці Кравчука.
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, як у місті планують вирішувати питання хаотичного паркування на вулицях та чи облаштовуватимуть додаткові парковки.
Директор «АвтоПаркСервісу» Сергій Денисенко розповів, що на Градному Узвозі хочуть облаштувати в’їзні термінали, як біля «Там Таму».
Також додаткові паркомісця можуть з’явитися біля залізничного вокзалу та на вулиці Кравчука.
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Коментарі 1
додаткові ПЛАТНІ паркомісця
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