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Гурт Brunettes Shoot Blondes відхилить пропозицію участі в Євробаченні-2019

Гурт Brunettes Shoot Blondes відхилить пропозицію участі в Євробаченні-2019
Гурт Brunettes Shoot Blondes сказав, що не погодиться представляти Україну на «Євробаченні-2019» в Тель-Авіві.

Про це музиканти написали на офіційній фейсбук-сторінці гурту, - інформує Детектор.Медіа.

«Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо.Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення - ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами!», – повідомив гурт.

Музиканти з Brunettes Shoot Blondes запросили усіх на весняні концерти в Німеччині, Польщі та Чехії, а також на сольний концерт у Києві, який відбудеться 4 жовтня.

Ще двоє фіналістів дует Yuko з піснею «Галина гуляла» (5 балів) і дует Anna Maria з піснею My Roud (3 бали) не висловили своєї позиції, чи погодилися б на пропозицію поїхати на «Євробаченні-2019» .

Нагадаємо, 23 лютого 2019 року в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv із піснею Siren Song, яка набрала 11 балів (5 балів від журі, 6 балів від глядачів). Вона мала би представляти Україну на пісенному конкурсі в столиці Ізраїлю, Тель-Авіві, в травні 2019 року.

26 лютого дівчачий бенд Freedom Jazz (2 місце у нацвідборі) відмовився представляти Україну на конкурсі. 27 лютого гурт Kazka (3 місце у нацвідборі) повідомив, що не поїде на «Євробачення-2019».

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Теги: Євробачення, нацвідбір
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