Гурт Brunettes Shoot Blondes відхилить пропозицію участі в Євробаченні-2019





Про це музиканти написали на офіційній фейсбук-сторінці гурту, - інформує



«Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо.Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення - ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами!», – повідомив гурт.



Музиканти з Brunettes Shoot Blondes запросили усіх на весняні концерти в Німеччині, Польщі та Чехії, а також на сольний концерт у Києві, який відбудеться 4 жовтня.



Ще двоє фіналістів дует Yuko з піснею «Галина гуляла» (5 балів) і дует Anna Maria з піснею My Roud (3 бали) не висловили своєї позиції, чи погодилися б на пропозицію поїхати на «Євробаченні-2019» .



Нагадаємо, 23 лютого 2019 року в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv із піснею Siren Song, яка набрала 11 балів (5 балів від журі, 6 балів від глядачів). Вона мала би представляти Україну на пісенному конкурсі в столиці Ізраїлю, Тель-Авіві, в травні 2019 року.



26 лютого дівчачий бенд Freedom Jazz (2 місце у нацвідборі) відмовився представляти Україну на конкурсі. 27 лютого гурт Kazka (3 місце у нацвідборі)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гурт Brunettes Shoot Blondes сказав, що не погодиться представляти Україну на «Євробаченні-2019» в Тель-Авіві.Про це музиканти написали на офіційній фейсбук-сторінці гурту, - інформує Детектор.Медіа «Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо.Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення - ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами!», – повідомив гурт.Музиканти з Brunettes Shoot Blondes запросили усіх на весняні концерти в Німеччині, Польщі та Чехії, а також на сольний концерт у Києві, який відбудеться 4 жовтня.Ще двоє фіналістів дует Yuko з піснею «Галина гуляла» (5 балів) і дует Anna Maria з піснею My Roud (3 бали) не висловили своєї позиції, чи погодилися б на пропозицію поїхати на «Євробаченні-2019» .Нагадаємо, 23 лютого 2019 року в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv із піснею Siren Song, яка набрала 11 балів (5 балів від журі, 6 балів від глядачів). Вона мала би представляти Україну на пісенному конкурсі в столиці Ізраїлю, Тель-Авіві, в травні 2019 року.26 лютого дівчачий бенд Freedom Jazz (2 місце у нацвідборі) відмовився представляти Україну на конкурсі. 27 лютого гурт Kazka (3 місце у нацвідборі) повідомив, що не поїде на «Євробачення-2019»

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