У Луцьку просять зробити безкоштовні парковки для електромобілів

У Луцьку можуть з’явитися безкоштовні парковки для електромобілів.Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Депутатзауважила, що на сьогодні в усьому світі створюють пільги для стимулювання людей купувати електромобілі і тим самим дбати про екологію.Тож вона попросила при розробці схеми руху у Луцьку врахувати це питання та, наприклад, облаштувати безкоштовні парковки для електромобілів.