У Луцьку просять зробити безкоштовні парковки для електромобілів
Сьогодні, 16:50
У Луцьку можуть з’явитися безкоштовні парковки для електромобілів.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Анна Мовяк зауважила, що на сьогодні в усьому світі створюють пільги для стимулювання людей купувати електромобілі і тим самим дбати про екологію.
Тож вона попросила при розробці схеми руху у Луцьку врахувати це питання та, наприклад, облаштувати безкоштовні парковки для електромобілів.
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Анна Мовяк зауважила, що на сьогодні в усьому світі створюють пільги для стимулювання людей купувати електромобілі і тим самим дбати про екологію.
Тож вона попросила при розробці схеми руху у Луцьку врахувати це питання та, наприклад, облаштувати безкоштовні парковки для електромобілів.
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