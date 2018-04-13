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У Луцьку просять зробити безкоштовні парковки для електромобілів

У Луцьку просять зробити безкоштовні парковки для електромобілів
У Луцьку можуть з’явитися безкоштовні парковки для електромобілів.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Анна Мовяк зауважила, що на сьогодні в усьому світі створюють пільги для стимулювання людей купувати електромобілі і тим самим дбати про екологію.

Тож вона попросила при розробці схеми руху у Луцьку врахувати це питання та, наприклад, облаштувати безкоштовні парковки для електромобілів.

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Теги: електромобілі, парковки
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