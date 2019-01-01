У волинських сервісних центрах МВС тимчасово не зможуть надавати деякі послуги

У сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".Так, 28 лютого в усіх сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.Тому, адміністратори не зможуть надавати такі послуги:- видача посвідчення водія після закінчення навчального закладу;- повторне прийняття іспитів зі знань Правил дорожнього руху;- видача посвідчення водія після закінчення строку позбавлення;- відкриття іншої або нижчої категорії на право керування транспортними засобами."Просимо планувати свій візит до сервісного центру МВС, враховуючи цю інформацію", - йдеться у повідомленні.