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У волинських сервісних центрах МВС тимчасово не зможуть надавати деякі послуги

У волинських сервісних центрах МВС тимчасово не зможуть надавати деякі послуги
У сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.

Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

Так, 28 лютого в усіх сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.

Тому, адміністратори не зможуть надавати такі послуги:

- видача посвідчення водія після закінчення навчального закладу;
- повторне прийняття іспитів зі знань Правил дорожнього руху;
- видача посвідчення водія після закінчення строку позбавлення;
- відкриття іншої або нижчої категорії на право керування транспортними засобами.

"Просимо планувати свій візит до сервісного центру МВС, враховуючи цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сервісний центр МВС, Волинь
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