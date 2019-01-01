У волинських сервісних центрах МВС тимчасово не зможуть надавати деякі послуги
Сьогодні, 17:04
У сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.
Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
Так, 28 лютого в усіх сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.
Тому, адміністратори не зможуть надавати такі послуги:
- видача посвідчення водія після закінчення навчального закладу;
- повторне прийняття іспитів зі знань Правил дорожнього руху;
- видача посвідчення водія після закінчення строку позбавлення;
- відкриття іншої або нижчої категорії на право керування транспортними засобами.
"Просимо планувати свій візит до сервісного центру МВС, враховуючи цю інформацію", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
Так, 28 лютого в усіх сервісних центрах МВС тимчасово не здійснюватиметься екзаменаційна діяльність у зв’язку з проведенням планових регламентних робіт.
Тому, адміністратори не зможуть надавати такі послуги:
- видача посвідчення водія після закінчення навчального закладу;
- повторне прийняття іспитів зі знань Правил дорожнього руху;
- видача посвідчення водія після закінчення строку позбавлення;
- відкриття іншої або нижчої категорії на право керування транспортними засобами.
"Просимо планувати свій візит до сервісного центру МВС, враховуючи цю інформацію", - йдеться у повідомленні.
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