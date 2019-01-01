У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки
Сьогодні, 17:10
У Луцьку у житловому масиві «Гнідава» побільшає багатоповерхівок.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що хочуть провести коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів.
Так, у житловому масиві «Гнідава» хочуть побудувати 7-ми та 9-ти поверховий будинки. У перспективі звести ще два будинки на 4 та 5 поверхів.
Посадовець додав, що забудовник пообіцяв виділити місту частину квартир у будинках.
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що хочуть провести коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів.
Так, у житловому масиві «Гнідава» хочуть побудувати 7-ми та 9-ти поверховий будинки. У перспективі звести ще два будинки на 4 та 5 поверхів.
Посадовець додав, що забудовник пообіцяв виділити місту частину квартир у будинках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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