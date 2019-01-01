У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки

У Луцьку у житловому масиві «Гнідава» побільшає багатоповерхівок.Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що хочуть провести коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів.Так, у житловому масиві «Гнідава» хочуть побудувати 7-ми та 9-ти поверховий будинки. У перспективі звести ще два будинки на 4 та 5 поверхів.Посадовець додав, що забудовник пообіцяв виділити місту частину квартир у будинках.