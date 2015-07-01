Порошенко подасть законопроект щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс, – Ірина Луценко
Сьогодні, 19:32
Про це Представник Президента України у ВР, народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко заявила в кулуарах парламенту.
За її словами, Президент України обурений таким рішенням КС щодо визнання неконституційною статтю 368-2 КК, яка передбачає покарання за незаконне збагачення, - повідомили на сайті президентської політичної сили.
«Тим більше, що завдяки реформі Президента Порошенка, були створені відповідні правоохоронні органи, які борються з корупцією. За ініціативи Президента був створений Антикорупційний суд, а також система антикорупційних органів. Тому Президентом найближчим часом буде подано законопроект, який буде визначений, як невідкладний, щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс. В законі буде виписана стаття, як корупційне діяння, а також кримінальна відповідальність за корупційні злочини», – сказала Луценко.
Вона також зазначила, що в законопроекті Президента України будуть враховані зауваження Конституційного суду.
«Стаття буде повернута до Кримінального кодексу і відповідатиме українській Конституції. Ніхто не уникне покарання за корупційне діяння», – підкреслила Луценко.
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За її словами, Президент України обурений таким рішенням КС щодо визнання неконституційною статтю 368-2 КК, яка передбачає покарання за незаконне збагачення, - повідомили на сайті президентської політичної сили.
«Тим більше, що завдяки реформі Президента Порошенка, були створені відповідні правоохоронні органи, які борються з корупцією. За ініціативи Президента був створений Антикорупційний суд, а також система антикорупційних органів. Тому Президентом найближчим часом буде подано законопроект, який буде визначений, як невідкладний, щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс. В законі буде виписана стаття, як корупційне діяння, а також кримінальна відповідальність за корупційні злочини», – сказала Луценко.
Вона також зазначила, що в законопроекті Президента України будуть враховані зауваження Конституційного суду.
«Стаття буде повернута до Кримінального кодексу і відповідатиме українській Конституції. Ніхто не уникне покарання за корупційне діяння», – підкреслила Луценко.
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