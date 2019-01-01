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«Лас-Вегас на вулицях – недопрацювання влади»: Покровський закликає боротися з гральним бізнесом

«Лас-Вегас на вулицях – недопрацювання влади»: Покровський закликає боротися з гральним бізнесом
У Луцькраді затвердили проект рішення щодо протидії гральному бізнесу, який вніс на розгляд сесії депутат Андрій Покровський.

Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні сесії у середу, 27 лютого.

Депутат Андрій Покровський зазначив, що проблеми, які виникли в місті через діяльність гральних закладів, потрібно вирішувати разом, а не намагатися перекласти відповідальність на когось.

«Ви знаєте, що декілька днів тому деякі ЗМІ розповсюдили інформацію щодо того, що я маю відношення до грального бізнесу в місті. Хоча вчора журналісти самі визнали, що не впевнені у цьому. Отой Лас-Вегас на вулицях – недопрацювання влади, тому не треба перекладати з хворої голови на здорову і звинувачувати мене. Закликаю шукати винних», – зауважив Андрій Покровський.

Проект передбачає перевірку та виявлення гральних закладів із подальшими зверненнями до правоохоронців за зафіксованими фактами. Окрім того, профілактичні заходи стосовно шкоди азартних ігор пропонують проводити у навчальних закладах.

Основні пункти затвердженого рішення включають звернення до Луцького відділу ГУНП у Волинській області щодо здійснення перевірки наявних об’єктів грального бізнесу на території Луцька. Державну фіскальну службу ж зобов’яжуть провести перевірку фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до об’єктів грального бізнесу, а у разі їх виявлення звернутися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій.

Окрім того, департамент муніципальної варти спільно з представниками управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради та представниками головного управління Національної поліції у Волинській області мають здійснити на території Луцька перевірку всіх об’єктів грального бізнесу. Про виявленні гральні заклади планують повідомляти публічно. Окрім того, управління освіти має впровадити у навчально-виховний процес практику проведення організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання формуванню серед неповнолітніх залежності від азартних ігор.

Проект рішення ухвалили більшістю голосів, «за» проголосували 32 депутати з 33 присутніх.

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Теги: Лас-Вегас, Андрій Покровський, Луцьк, гральний бізнес
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