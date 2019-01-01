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Три луцькі школи не мають медсестер

Три луцькі школи не мають медсестер
Луцькі школи не укомплектовані лікарями, а три з них взагалі не мають медичної сестри.

Про це у середу, 27 лютого, на пленарному засіданні сесії розповіла депутат Юлія Вусенко.

Зокрема вона зазначила, на її запит надійшла відповідь, що ЗОШ №12, ЗОШ №19 та вечірня школа не мають у штаті медичних сестер, які б працювали на постійній основі.

«Усі школи не укомплектовані лікарями, а деякі не мають навіть медичних сестер. У зв’язку з чим така ситуація? У нас часто є епідемії, ми боремося з тим, аби дітей прививали, тому потрібно підходити до проблеми системно», – зазначила депутат.

Секретар Луцькради Григорій Пустовіт розповів, що ця ситуація вирішується, проте наразі ніхто не хоче займати вакансії.

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Теги: школа, діти, освіта
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Коментарі 1
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Це не повний перелік шкіл які немають медсестер, їх набагато більше!!!
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