Три луцькі школи не мають медсестер

Луцькі школи не укомплектовані лікарями, а три з них взагалі не мають медичної сестри.Про це у середу, 27 лютого, на пленарному засіданні сесії розповіла депутатЗокрема вона зазначила, на її запит надійшла відповідь, що ЗОШ №12, ЗОШ №19 та вечірня школа не мають у штаті медичних сестер, які б працювали на постійній основі.«Усі школи не укомплектовані лікарями, а деякі не мають навіть медичних сестер. У зв’язку з чим така ситуація? У нас часто є епідемії, ми боремося з тим, аби дітей прививали, тому потрібно підходити до проблеми системно», – зазначила депутат.Секретар Луцькрадирозповів, що ця ситуація вирішується, проте наразі ніхто не хоче займати вакансії.