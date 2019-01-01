У «Промені» продовжили показ фільму, який отримав «Оскар»*
Сьогодні, 18:27
24 лютого відбулась церемонія вручення премії «Оскар» і цього року її отримав фільм «Зелена книга».
З цього приводу кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» ексклюзивно продовжив показ цього фільму, щоб лучани мали змогу переглянути визнаний експертами шедевр на великому екрані.
Хочемо зауважити, що кінотеатр Multiplex єдині, хто продовжив прокат стрічки, тому радимо придбати квитки завчасно:
https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin
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З цього приводу кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» ексклюзивно продовжив показ цього фільму, щоб лучани мали змогу переглянути визнаний експертами шедевр на великому екрані.
Хочемо зауважити, що кінотеатр Multiplex єдині, хто продовжив прокат стрічки, тому радимо придбати квитки завчасно:
https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin
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