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У «Промені» продовжили показ фільму, який отримав «Оскар»*

У «Промені» продовжили показ фільму, який отримав «Оскар»*
24 лютого відбулась церемонія вручення премії «Оскар» і цього року її отримав фільм «Зелена книга».

З цього приводу кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» ексклюзивно продовжив показ цього фільму, щоб лучани мали змогу переглянути визнаний експертами шедевр на великому екрані.

Хочемо зауважити, що кінотеатр Multiplex єдині, хто продовжив прокат стрічки, тому радимо придбати квитки завчасно:
https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin

У «Промені» продовжили показ фільму, який отримав «Оскар»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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