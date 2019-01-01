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На Волині з чоловіка, який незаконно рубав дерева, хочуть стягнути 100 000 гривень збитків

На Волині з чоловіка, який незаконно рубав дерева, хочуть стягнути 100 000 гривень збитків
Волинська прокуратура вимагатиме стягнення з громадянина понад 100 000 збитків збитків, завданих незаконною порубкою лісу.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

За касаційною скаргою прокуратури Волинської області Верховний Суд скасував рішення Любомльського районного суду від 29 грудня 2016 року, яким частково задоволено позов Ковельської місцевої прокуратури в інтересах Ладинської сільської ради Любомльського району про стягнення з громадянина шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу.

У березні 2016 року мешканець Любомльщини незаконно зрубав 34 дерева на території Мосирського лісництва Державного підприємства «Любомльське лісове господарство», за що його притягнули до адміністративної відповідальності.

Водночас 108 тис. грн шкоди, завданої незаконною порубкою лісу, чоловік не сплатив.

У справу втрутилася Ковельська місцева прокуратура, звернувшись до суду з позовом про стягнення з громадянина до бюджету цієї суми.

"Рішенням Любомльського районного суду, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 10 березня 2017 року, позов прокурора задоволено частково та стягнуто з громадянина лише 10 тис. грн шкоди, заданої незаконною рубкою 10 дерев.
У задоволенні позовних вимог про стягнення решти коштів суд відмовив із мотивів недоведеності вини чоловіка.

Не погоджуючись із цими рішеннями судів, прокуратура області у квітні 2017 року подала касаційну скаргу, за результатами розгляду якої рішення судів першої та апеляційної інстанції скасовано, справу передано на новий судовий розгляд до Любомльського районного суду.

Верховний Суд констатував, що поза увагою судів першої та апеляційної інстанції залишився той факт, що обов’язок доведення невинуватості особи у справах про відшкодування шкоди, завданої лісу, покладається саме на правопорушника, який і повинен довести, що шкоду завдано не з його вини", - йдеться у повідомленні.

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Теги: дерева, кримінал, прокуратура
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