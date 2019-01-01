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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 лютого
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів.

Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень – +9…+11. Вітер західний, північний і північно-західний, 3-9 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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