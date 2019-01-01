Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів.
Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень – +9…+11. Вітер західний, північний і північно-західний, 3-9 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів.
Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень – +9…+11. Вітер західний, північний і північно-західний, 3-9 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
До 8 березня «Промінь» дарує знижку на «Медовий місяць»*
Сьогодні, 19:45
Порошенко подасть законопроект щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс, – Ірина Луценко
Сьогодні, 19:32
«Аверс» визнав, що Покровський не веде гральний бізнес
Сьогодні, 19:30