У Луцьку затримали фуру з незаконно зрубаною в Цуманській пущі деревиною

Група оперативного реагування ДП «Цуманське ЛГ» 27 лютого вранці під час рейду виявила незаконну порубку 4 дубів.Ситуація ще більш резонансна тим, що самовільну рубку вчинено у Горинському лісництві – на території Цуманської Пущі, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.В результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити місце, де порушники тимчасово переховували цінну деревину – їївиявили на одному з приватних обійсть у смт Цумань.Про факт повідомили у поліцію. Спільно з правоохоронцями вдалося відстежити навантаження деревини та її рух, очевидно, до місця призначення. Зупинили вантажівку вже у Луцьку.Нині проводиться слідство. Подробиці у цій справі буде повідомлено згодом.Нагадаємо, що ситуація із незаконними рубками цінної деревини у Ківерцівському районі є досить серйозною."Очевидно, і про це неодноразово йшлося в повідомленнях про крадіжки дубів, на території працює група осіб, які систематично займаються реалізацією цінної деревини, добутої незаконним способом", - йдеться у повідомленні.