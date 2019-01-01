У Луцьку затримали фуру з незаконно зрубаною в Цуманській пущі деревиною
Сьогодні, 18:41
Група оперативного реагування ДП «Цуманське ЛГ» 27 лютого вранці під час рейду виявила незаконну порубку 4 дубів.
Ситуація ще більш резонансна тим, що самовільну рубку вчинено у Горинському лісництві – на території Цуманської Пущі, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
В результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити місце, де порушники тимчасово переховували цінну деревину – їївиявили на одному з приватних обійсть у смт Цумань.
Про факт повідомили у поліцію. Спільно з правоохоронцями вдалося відстежити навантаження деревини та її рух, очевидно, до місця призначення. Зупинили вантажівку вже у Луцьку.
Нині проводиться слідство. Подробиці у цій справі буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, що ситуація із незаконними рубками цінної деревини у Ківерцівському районі є досить серйозною.
"Очевидно, і про це неодноразово йшлося в повідомленнях про крадіжки дубів, на території працює група осіб, які систематично займаються реалізацією цінної деревини, добутої незаконним способом", - йдеться у повідомленні.
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Ситуація ще більш резонансна тим, що самовільну рубку вчинено у Горинському лісництві – на території Цуманської Пущі, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
В результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити місце, де порушники тимчасово переховували цінну деревину – їївиявили на одному з приватних обійсть у смт Цумань.
Про факт повідомили у поліцію. Спільно з правоохоронцями вдалося відстежити навантаження деревини та її рух, очевидно, до місця призначення. Зупинили вантажівку вже у Луцьку.
Нині проводиться слідство. Подробиці у цій справі буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, що ситуація із незаконними рубками цінної деревини у Ківерцівському районі є досить серйозною.
"Очевидно, і про це неодноразово йшлося в повідомленнях про крадіжки дубів, на території працює група осіб, які систематично займаються реалізацією цінної деревини, добутої незаконним способом", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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