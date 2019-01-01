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У Луцьку затримали фуру з незаконно зрубаною в Цуманській пущі деревиною

У Луцьку затримали фуру з незаконно зрубаною в Цуманській пущі деревиною
Група оперативного реагування ДП «Цуманське ЛГ» 27 лютого вранці під час рейду виявила незаконну порубку 4 дубів.

Ситуація ще більш резонансна тим, що самовільну рубку вчинено у Горинському лісництві – на території Цуманської Пущі, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

В результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити місце, де порушники тимчасово переховували цінну деревину – їївиявили на одному з приватних обійсть у смт Цумань.

Про факт повідомили у поліцію. Спільно з правоохоронцями вдалося відстежити навантаження деревини та її рух, очевидно, до місця призначення. Зупинили вантажівку вже у Луцьку.

Нині проводиться слідство. Подробиці у цій справі буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що ситуація із незаконними рубками цінної деревини у Ківерцівському районі є досить серйозною.

"Очевидно, і про це неодноразово йшлося в повідомленнях про крадіжки дубів, на території працює група осіб, які систематично займаються реалізацією цінної деревини, добутої незаконним способом", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку затримали фуру з незаконно зрубаною в Цуманській пущі деревиною

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Теги: дерева, кримінал, прокуратура
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