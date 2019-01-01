«Аверс» визнав, що Покровський не веде гральний бізнес

Наталка Поліщук запитувала у депутата Луцької міської ради Андрія Покровського про гральний бізнес у Луцьку, але сама заплуталася в аргуметах і визнала, що Андрій Покровський не має стосунку до цього.



Попри те, що депутат заявив про непричетність до грального бізнесу в Луцьку, журналістка "приписала" депутату діяльність Олександра Саргана. Він начебто фігурує у бізнесі Андрія Покровського, - пише



"Мені 43 роки, я прожив довге життя. У мене є дуже багато знайомих, і нести відповідальність за їхню діяльність я не можу. Ви не навели жодного прямого доказу моєї участі в тому чи іншому бізнесі. Ви прив’язуєте мені знайомих з 90-х, колишніх працівників і сказали, що це є доказ участі Покровського в цих процесах", – зазначив Андрій Покровський.



Однак Наталка Поліщук продовжувала наголошувати на тому, що Олександр Сарган є бізнес-партнером Андрія Покровського. Депутат заявив, що журналістка володіє недостовірною інформацією і додав:



"Я не несу відповідальність за людей, які працюють на мене і одночасно працюють ще десь".







Натомість Андрій Покровський запропонував Наталці Поліщук насамперед перевірити наявність грального бізнесу в "Директорії" (Директором ТОВ "Директорія" певний час був Олександр Товстенюк, голова правління фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», член "УКРОПу". Саме в "Директорії" розміщений фонд "Тільки разом" і донедавна там розташовувалося регіональне представництво політсили "УКРОП", – К.).



Також він зазначив, що є проект рішення, ініційований ним, який винесуть на засідання сесії Луцькради 27 лютого. Відповідно до нього, буде створена спеціальна комісія, яка буде перевіряти гральні заклади. Андрій Покровський також запевнив, що згідний з журналісткою здійснити рейди, але в межах створеної комісії.



Нагадаємо, що телеканал "Аверс" оббрехав Андрія Покровського, звинувативши його у кришуванні грального бізнесу у Луцьку. Своєю чергою депутат сказав, що "укропівський" телеканал виливає на нього тонни бруду, оскільки він не прогинається під владу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналістка телеканалу "Аверс"запитувала у депутата Луцької міської радипро гральний бізнес у Луцьку, але сама заплуталася в аргуметах і визнала, що Андрій Покровський не має стосунку до цього.Попри те, що депутат заявив про непричетність до грального бізнесу в Луцьку, журналістка "приписала" депутату діяльність Олександра Саргана. Він начебто фігурує у бізнесі Андрія Покровського, - пише Конкурент "Мені 43 роки, я прожив довге життя. У мене є дуже багато знайомих, і нести відповідальність за їхню діяльність я не можу. Ви не навели жодного прямого доказу моєї участі в тому чи іншому бізнесі. Ви прив’язуєте мені знайомих з 90-х, колишніх працівників і сказали, що це є доказ участі Покровського в цих процесах", – зазначив Андрій Покровський.Однак Наталка Поліщук продовжувала наголошувати на тому, що Олександр Сарган є бізнес-партнером Андрія Покровського. Депутат заявив, що журналістка володіє недостовірною інформацією і додав:"Я не несу відповідальність за людей, які працюють на мене і одночасно працюють ще десь".Натомість Андрій Покровський запропонував Наталці Поліщук насамперед перевірити наявність грального бізнесу в "Директорії" (Директором ТОВ "Директорія" певний час був Олександр Товстенюк, голова правління фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», член "УКРОПу". Саме в "Директорії" розміщений фонд "Тільки разом" і донедавна там розташовувалося регіональне представництво політсили "УКРОП", – К.).Також він зазначив, що є проект рішення, ініційований ним, який винесуть на засідання сесії Луцькради 27 лютого. Відповідно до нього, буде створена спеціальна комісія, яка буде перевіряти гральні заклади. Андрій Покровський також запевнив, що згідний з журналісткою здійснити рейди, але в межах створеної комісії.Нагадаємо, що телеканал "Аверс" оббрехав Андрія Покровського, звинувативши його у кришуванні грального бізнесу у Луцьку. Своєю чергою депутат сказав, що "укропівський" телеканал виливає на нього тонни бруду, оскільки він не прогинається під владу.

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