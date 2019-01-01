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Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО

Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО
У середу, 27-го лютого у клубі села Біличі Литовезької ОТГ відбулися парафіяльні збори, на яких місцеві жителі проголосували за таке рішення.

Про це “БУГ” повідомив староста села Олександр Цибуховський.

Прихожани Свято-Михайлівської церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Із 91 присутніх на зборах 90 проголосували “За” перехід, 1 утримався.

Як стало відомо, священик храму не брав участі у зборах.

Окрім того, 27-го лютого увечері відбулися збори щодо переходу громади села Сусваль Оваднівської ОТГ, Володимир-Волинського району до ПЦУ.

На зборах був пристуній голова Оваднівської громади Сергій Панасюк. Люди розповідають, що запрошували і священика місцевого храму, проте він відмовився брати участь у зборах.

Нагадаємо, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.

Мешканці села стверджують, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.
Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО

Було створено бюлетні для таємного голосування. Їх перерахували 27-го лютого в пристуності спостерігачів.
Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО

Зідно з результатами підрахунку, 337 селян проголосували за перехід до ПЦУ, за те, щоб лишитися в УПЦ – 44, утрималися – 14, 1 бланк був недійсним.

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Теги: громада, ПЦУ, перехід, збори, голосування, Сусваль, Біличі
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