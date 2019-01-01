Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО





Про це Олександр Цибуховський.



Прихожани Свято-Михайлівської церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Із 91 присутніх на зборах 90 проголосували “За” перехід, 1 утримався.



Як стало відомо, священик храму не брав участі у зборах.



Окрім того, 27-го лютого увечері



На зборах був пристуній голова Оваднівської громади Сергій Панасюк. Люди розповідають, що запрошували і священика місцевого храму, проте він відмовився брати участь у зборах.



Нагадаємо, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.



Мешканці села стверджують, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.



Було створено бюлетні для таємного голосування. Їх перерахували 27-го лютого в пристуності спостерігачів.



Зідно з результатами підрахунку, 337 селян проголосували за перехід до ПЦУ, за те, щоб лишитися в УПЦ – 44, утрималися – 14, 1 бланк був недійсним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 27-го лютого у клубі села Біличі Литовезької ОТГ відбулися парафіяльні збори, на яких місцеві жителі проголосували за таке рішення.Про це “БУГ” повідомив староста селаПрихожани Свято-Михайлівської церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Із 91 присутніх на зборах 90 проголосували “За” перехід, 1 утримався.Як стало відомо, священик храму не брав участі у зборах.Окрім того, 27-го лютого увечері відбулися збори щодо переходу громади села Сусваль Оваднівської ОТГ, Володимир-Волинського району до ПЦУ.На зборах був пристуній голова Оваднівської громади. Люди розповідають, що запрошували і священика місцевого храму, проте він відмовився брати участь у зборах.Нагадаємо, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.Мешканці села стверджують, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.Було створено бюлетні для таємного голосування. Їх перерахували 27-го лютого в пристуності спостерігачів.Зідно з результатами підрахунку, 337 селян проголосували за перехід до ПЦУ, за те, щоб лишитися в УПЦ – 44, утрималися – 14, 1 бланк був недійсним.

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