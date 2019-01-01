Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 23:32
У середу, 27-го лютого у клубі села Біличі Литовезької ОТГ відбулися парафіяльні збори, на яких місцеві жителі проголосували за таке рішення.
Про це “БУГ” повідомив староста села Олександр Цибуховський.
Прихожани Свято-Михайлівської церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Із 91 присутніх на зборах 90 проголосували “За” перехід, 1 утримався.
Як стало відомо, священик храму не брав участі у зборах.
Окрім того, 27-го лютого увечері відбулися збори щодо переходу громади села Сусваль Оваднівської ОТГ, Володимир-Волинського району до ПЦУ.
На зборах був пристуній голова Оваднівської громади Сергій Панасюк. Люди розповідають, що запрошували і священика місцевого храму, проте він відмовився брати участь у зборах.
Нагадаємо, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.
Мешканці села стверджують, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.
Було створено бюлетні для таємного голосування. Їх перерахували 27-го лютого в пристуності спостерігачів.
Зідно з результатами підрахунку, 337 селян проголосували за перехід до ПЦУ, за те, щоб лишитися в УПЦ – 44, утрималися – 14, 1 бланк був недійсним.
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Про це “БУГ” повідомив староста села Олександр Цибуховський.
Прихожани Свято-Михайлівської церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Із 91 присутніх на зборах 90 проголосували “За” перехід, 1 утримався.
Як стало відомо, священик храму не брав участі у зборах.
Окрім того, 27-го лютого увечері відбулися збори щодо переходу громади села Сусваль Оваднівської ОТГ, Володимир-Волинського району до ПЦУ.
На зборах був пристуній голова Оваднівської громади Сергій Панасюк. Люди розповідають, що запрошували і священика місцевого храму, проте він відмовився брати участь у зборах.
Нагадаємо, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.
Мешканці села стверджують, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.
Було створено бюлетні для таємного голосування. Їх перерахували 27-го лютого в пристуності спостерігачів.
Зідно з результатами підрахунку, 337 селян проголосували за перехід до ПЦУ, за те, щоб лишитися в УПЦ – 44, утрималися – 14, 1 бланк був недійсним.
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