Луцькі депутати розповіли, коли востаннє їздили у маршрутках









Ігор Поліщук, фракція «УКРОП»:



Останнім часом практично не їжджу у маршрутках, востаннє їздив минулого року. Але знаю, як вони виглядають всередині – відслідковую всі дописи у Фейсбуці.



Підняття вартості проїзду кардинально не вирішить проблему. Перш за все ми побачимо, чи є підстави для зміни тарифу. Будуть громадські слухання, під час яких буде досліджено всі складові тарифу, а це – паливо, заробітна плата водіїв, капітальні, поточні ремонти.



На сьогодні є проблема, яка так чи інакше характерна для усіх сфер бізнесу. Це нестача кадрів. Люди виїжджають масово закордон, тому водії маршруток вимагають дуже високої заробітної плати. Думаю, це теж впливає. Водій маршрутки, який має категорію і їздить в Європу на тягачі, має 1,5-2 тисячі євро мінімум. Зрозуміло, що роботу з такою зарплатою в Луцьку йому важко знайти.



Я вважаю, що в нас буде нормальний транспорт, коли буде розвинений електротранспорт. Маршрутки треба витіснити з міста, тому що це бруд, загроза екології – ми бачимо цей чорний дим, незручність – тіснява, немає кондиціонерів.



Інше питання – заробітна плата лучан. Коли вона буде достойною, тоді можна буде встановити нормальний, обгрунтований тариф.



Богдан Богонос, фракція ВО «Свобода»:



У маршрутках намагаюсь не їздити, хоч і живу на Вишкові, а працюю на Київському майдані. На роботу і з роботи ходжу пішки. Дорога займає 40 хвилин, але я сприймаю це як заряд здоров’я. Коли потрібно дістатись кудись швидко, намагаюсь їздити тролейбусами. Це все-таки більш економний та екологічний транспорт.



Стан маршруток жахливий. Я досить багато їжджу по Україні і якщо порівнювати міста західної України, то в нас один з найгірших стан маршруток.



Тут є кілька причин. Зокрема, недопрацювання управління транспорту, бо частина маршрутів формується під конкретних перевізників з шкодою для інших. Також часто бачу, що водії не дотримуються графіків. В результаті їдуть одразу дві маршрутки – перша забирає усіх пасажирів, а друга їде пустою. Обганяють один одного теж через це, GPS вимикають.



Примарна надія на покращення була, коли піднімали вартість проїзду до 5 гривень. Тоді перевізники обіцяли, що дотримуватимуться графіків, наведуть порядок, але маємо те, що маємо.



Думаю, піднявши вартість проїзду на енну кількість гривень при такому підході міської влади, нічого на краще не зміниться. Маршрутки поїздять ще рік і стануть. А якщо правильно формувати маршрути і співпрацювати з перевізниками, вони самі будуть зацікавлені в тому, щоб інвестувати в нові автобуси.



Юлія Вусенко, фракція «Об’єднання «Самопоміч»:



Я їжджу у маршрутках і бачу їхній стан. Коли ми говоримо про підняття тарифу, паралельно ми повинні говорити про підняття якості послуг. Неприпустимо говорити про підняття ціни без цього. Формат роботи повинен бути взаємно вигідним.



Я розумію, що ціна на паливо росте, але разом з тим ми розуміємо, що люди достойні їздити нормальним, комфортним транспортом.



Як на мене, треба більше розвивати комунальний транспорт. Це повинні бути великогабаритні автобуси, тролейбуси, на утримання яких ми витрачаємо величезні гроші з бюджету. Вони повинні бути зручними і комфортними. Тоді люди матимуть вибір між маршрутним таксі – дорожчим, але з високою якістю послуг, і комунальним транспортом.



Зараз якість низька, бо влада це допускає. Коли відбувається конкурс на маршрут, повинні бути прописані усі умови надання цих послуг. Якщо ці умови не прописані, зрозуміло, що підприємець намагається заробити більше, жертвуючи комфортом пасажирів.



Павло Данильчук, фракція «Народний контроль»:



Я стараюсь більше тролейбусами їздити для підтримки екологічного транспорту, але, якщо поспішаю, то сідаю в маршрутку.



Перевізники постійно вимагають підняття тарифу, але обґрунтування дуже надумане. Без впровадження електронного квитка і розуміння реального пасажиропотоку, рентабельність важко перевірити. Вони цим користуються і щороку подають документи, проходять процедуру і виконком піднімає тариф.



Якість при цьому не підвищується, рухомий склад не оновлюється, квитки не видаються. Плюс графік руху не дотримується, в 10 вечора маршруток вже немає, останні рейси знімають. Все лишається, як є.



Я проти цього, тому що собівартість маршрутів дуже різна. Десь справді треба 6 гривень, а десь – 2,5 чи 3. Не треба йти на поводу у перевізників, треба брати комунальні автобуси в кредит, і випускати їх на маршрути. Також варто говорити про градацію тарифу на різних маршрутах і запроваджувати електронний квиток.



Андрій Покровський, фракція БПП «Солідарність»:



Я їздив у маршрутках. Востаннє, мабуть, десь перед новим роком, і знаю, що їхній стан незадовільний. Я вже неодноразово говорив, що проблему з транспортом потрібно вирішувати комплексно. Потрібно говорити і про модернізацію транспорту, який є на Луцькому підприємстві електротранспорту, і про той, що перебуває у приватній власності. Потрібно випрацювати концепцію і за кілька років її реалізувати.



Головне – весь транспорт у місті повинен бути електричним. Від цього потрібно відштовхуватись. А далі визначитись, хто в нього інвестуватиме.



Якщо приватні підприємства, то – що місто їм пообіцяє, щоб вони забезпечили мешканців якісним та екологічним транспортом. На ЛПЕ я б поклав виключно диспетчерські та організаційні функції, інакше ми ніколи не припинимо дотувати це підприємство. Воно ніколи не матиме коштів, щоб забезпечити якісним транспортом весь Луцьк.



Микола Яручик, позафракційний:



Тиждень тому їздив, ви могли бачити відео в мене на сторінці у Фейсбуці. Я хотів перевірити, чи дійсно маршрут №4 ходить і чи є достатньо людей на маршруті. Тому що мешканці мого округу розповідають, що водії буває не доїжджають до кінцевих точок. Але я побачив, що коли їхали з ЛПЗ на Вересневе – було в салоні декілька людей, а коли їхали з Вересневого в центр – маршрутка була набита битком. Це говорить, що маршрут рентабельний.



Вважаю це досягненням громади мікрорайону ЛПЗ, які сім місяців вимагали цей маршрут. Звичайно, якби люди звернулись до провладного депутата, напевно, питання вирішилося б швидше, а оскільки звернулись до опозиційного, довелось чекати так довго.



Стан маршруток залишає бажати кращого. Я хотів би, щоб перевізники надавали якісніші послуги. На жаль, впевнений, що навіть підвищення ціни не покращить їх. Будемо надіятись, що в найближчому майбутньому в Луцька буде економічний підйом і містом курсуватиме хороший, європейський громадський транспорт.



Андрій Козюра, фракція ВО «Батьківщина»:



Нечасто, але їжджу маршрутками. Лучани заслуговують на ліпший громадський транспорт, скажу відверто. Більше того – якщо мова йде про підвищення ціни на проїзд, то сьогодні це недоречно, оскільки ціни на пальне впали. До того ж одночасно з підвищенням ціни потрібно говорити про якість надання послуг. На жаль, вона не змінюється на краще. Залишається хамство водіїв, відсутність елементарної етики і культури.



На сьогоднішній день я не бачу економічних чинників для підвищення тарифу. У нас суттєво зросли ціни на газ і тепло, що є ганебно. Можливо, підвищення вартості проїзду буде останньою краплею в чаші людського терпіння.



Не можна йти на поводу у перевізників. Треба вивчати реальні цифри і рентабельність.



Аркадій Соломатін, позафракційний:



Рівно чотири місяці від’їздив маршрутками. В липні продав машину і майже до нового року не міг купити іншу. Перед новим роком я сам поїхав, купив і розмитнив автомобіль. Але проїздив кілька місяців громадським транспортом і мені сподобалось. З вашими колегами-журналістами зустрівся в маршрутці, то вони так косо дивились на мене.



Один раз я вийшов з бані (по четвергах парюсь) і сів в тролейбус. Їхав від автозаводу аж до Молоді і дві жінки так мене обговорювали: «Оце дивіться, як ми живемо, якщо депутат їде в тролейбусі». Це було на весь салон.



Якість залежить від маршруту. В одну сядеш – більш-менш нормально, а в іншу – тарахкотить, стукає, двері не закриваються. Стан маршруток в нас на трієчку за 5-бальною системою. Але я ще думаю, що все залежить від власника. Хтось заробив – і собі в карман, а хтось – покрасив чи щось замінив.



Не думаю, що після підняття вартості проїзду власники куплять нові маршрутки. Якщо піднімати тариф, то тільки після обговорення зі споживачами при посередництві міської ради. Але ціна пального зараз впала на дві-три гривні. Для маршрутки, яка заправляється кілька разів на день, це суттєві гроші. Тому нагальної потреби я не бачу.



Спілкувалась Віта Сахнік





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знову заговорили про підняття вартості проїзду. У міській раді вже підготували відповідний проект рішення. Цього разу тариф можуть підняти з 5 до 6 гривень . Хоча, перед цим обіцяють провести громадські слухання. «Перший» запитав у депутатів, чи їздять вони у маршрутках та що думають про їхній стан:Останнім часом практично не їжджу у маршрутках, востаннє їздив минулого року. Але знаю, як вони виглядають всередині – відслідковую всі дописи у Фейсбуці.Підняття вартості проїзду кардинально не вирішить проблему. Перш за все ми побачимо, чи є підстави для зміни тарифу. Будуть громадські слухання, під час яких буде досліджено всі складові тарифу, а це – паливо, заробітна плата водіїв, капітальні, поточні ремонти.На сьогодні є проблема, яка так чи інакше характерна для усіх сфер бізнесу. Це нестача кадрів. Люди виїжджають масово закордон, тому водії маршруток вимагають дуже високої заробітної плати. Думаю, це теж впливає. Водій маршрутки, який має категорію і їздить в Європу на тягачі, має 1,5-2 тисячі євро мінімум. Зрозуміло, що роботу з такою зарплатою в Луцьку йому важко знайти.Я вважаю, що в нас буде нормальний транспорт, коли буде розвинений електротранспорт. Маршрутки треба витіснити з міста, тому що це бруд, загроза екології – ми бачимо цей чорний дим, незручність – тіснява, немає кондиціонерів.Інше питання – заробітна плата лучан. Коли вона буде достойною, тоді можна буде встановити нормальний, обгрунтований тариф.У маршрутках намагаюсь не їздити, хоч і живу на Вишкові, а працюю на Київському майдані. На роботу і з роботи ходжу пішки. Дорога займає 40 хвилин, але я сприймаю це як заряд здоров’я. Коли потрібно дістатись кудись швидко, намагаюсь їздити тролейбусами. Це все-таки більш економний та екологічний транспорт.Стан маршруток жахливий. Я досить багато їжджу по Україні і якщо порівнювати міста західної України, то в нас один з найгірших стан маршруток.Тут є кілька причин. Зокрема, недопрацювання управління транспорту, бо частина маршрутів формується під конкретних перевізників з шкодою для інших. Також часто бачу, що водії не дотримуються графіків. В результаті їдуть одразу дві маршрутки – перша забирає усіх пасажирів, а друга їде пустою. Обганяють один одного теж через це, GPS вимикають.Примарна надія на покращення була, коли піднімали вартість проїзду до 5 гривень. Тоді перевізники обіцяли, що дотримуватимуться графіків, наведуть порядок, але маємо те, що маємо.Думаю, піднявши вартість проїзду на енну кількість гривень при такому підході міської влади, нічого на краще не зміниться. Маршрутки поїздять ще рік і стануть. А якщо правильно формувати маршрути і співпрацювати з перевізниками, вони самі будуть зацікавлені в тому, щоб інвестувати в нові автобуси.Я їжджу у маршрутках і бачу їхній стан. Коли ми говоримо про підняття тарифу, паралельно ми повинні говорити про підняття якості послуг. Неприпустимо говорити про підняття ціни без цього. Формат роботи повинен бути взаємно вигідним.Я розумію, що ціна на паливо росте, але разом з тим ми розуміємо, що люди достойні їздити нормальним, комфортним транспортом.Як на мене, треба більше розвивати комунальний транспорт. Це повинні бути великогабаритні автобуси, тролейбуси, на утримання яких ми витрачаємо величезні гроші з бюджету. Вони повинні бути зручними і комфортними. Тоді люди матимуть вибір між маршрутним таксі – дорожчим, але з високою якістю послуг, і комунальним транспортом.Зараз якість низька, бо влада це допускає. Коли відбувається конкурс на маршрут, повинні бути прописані усі умови надання цих послуг. Якщо ці умови не прописані, зрозуміло, що підприємець намагається заробити більше, жертвуючи комфортом пасажирів.Я стараюсь більше тролейбусами їздити для підтримки екологічного транспорту, але, якщо поспішаю, то сідаю в маршрутку.Перевізники постійно вимагають підняття тарифу, але обґрунтування дуже надумане. Без впровадження електронного квитка і розуміння реального пасажиропотоку, рентабельність важко перевірити. Вони цим користуються і щороку подають документи, проходять процедуру і виконком піднімає тариф.Якість при цьому не підвищується, рухомий склад не оновлюється, квитки не видаються. Плюс графік руху не дотримується, в 10 вечора маршруток вже немає, останні рейси знімають. Все лишається, як є.Я проти цього, тому що собівартість маршрутів дуже різна. Десь справді треба 6 гривень, а десь – 2,5 чи 3. Не треба йти на поводу у перевізників, треба брати комунальні автобуси в кредит, і випускати їх на маршрути. Також варто говорити про градацію тарифу на різних маршрутах і запроваджувати електронний квиток.Я їздив у маршрутках. Востаннє, мабуть, десь перед новим роком, і знаю, що їхній стан незадовільний. Я вже неодноразово говорив, що проблему з транспортом потрібно вирішувати комплексно. Потрібно говорити і про модернізацію транспорту, який є на Луцькому підприємстві електротранспорту, і про той, що перебуває у приватній власності. Потрібно випрацювати концепцію і за кілька років її реалізувати.Головне – весь транспорт у місті повинен бути електричним. Від цього потрібно відштовхуватись. А далі визначитись, хто в нього інвестуватиме.Якщо приватні підприємства, то – що місто їм пообіцяє, щоб вони забезпечили мешканців якісним та екологічним транспортом. На ЛПЕ я б поклав виключно диспетчерські та організаційні функції, інакше ми ніколи не припинимо дотувати це підприємство. Воно ніколи не матиме коштів, щоб забезпечити якісним транспортом весь Луцьк.Тиждень тому їздив, ви могли бачити відео в мене на сторінці у Фейсбуці. Я хотів перевірити, чи дійсно маршрут №4 ходить і чи є достатньо людей на маршруті. Тому що мешканці мого округу розповідають, що водії буває не доїжджають до кінцевих точок. Але я побачив, що коли їхали з ЛПЗ на Вересневе – було в салоні декілька людей, а коли їхали з Вересневого в центр – маршрутка була набита битком. Це говорить, що маршрут рентабельний.Вважаю це досягненням громади мікрорайону ЛПЗ, які сім місяців вимагали цей маршрут. Звичайно, якби люди звернулись до провладного депутата, напевно, питання вирішилося б швидше, а оскільки звернулись до опозиційного, довелось чекати так довго.Стан маршруток залишає бажати кращого. Я хотів би, щоб перевізники надавали якісніші послуги. На жаль, впевнений, що навіть підвищення ціни не покращить їх. Будемо надіятись, що в найближчому майбутньому в Луцька буде економічний підйом і містом курсуватиме хороший, європейський громадський транспорт.Нечасто, але їжджу маршрутками. Лучани заслуговують на ліпший громадський транспорт, скажу відверто. Більше того – якщо мова йде про підвищення ціни на проїзд, то сьогодні це недоречно, оскільки ціни на пальне впали. До того ж одночасно з підвищенням ціни потрібно говорити про якість надання послуг. На жаль, вона не змінюється на краще. Залишається хамство водіїв, відсутність елементарної етики і культури.На сьогоднішній день я не бачу економічних чинників для підвищення тарифу. У нас суттєво зросли ціни на газ і тепло, що є ганебно. Можливо, підвищення вартості проїзду буде останньою краплею в чаші людського терпіння.Не можна йти на поводу у перевізників. Треба вивчати реальні цифри і рентабельність.Рівно чотири місяці від’їздив маршрутками. В липні продав машину і майже до нового року не міг купити іншу. Перед новим роком я сам поїхав, купив і розмитнив автомобіль. Але проїздив кілька місяців громадським транспортом і мені сподобалось. З вашими колегами-журналістами зустрівся в маршрутці, то вони так косо дивились на мене.Один раз я вийшов з бані (по четвергах парюсь) і сів в тролейбус. Їхав від автозаводу аж до Молоді і дві жінки так мене обговорювали: «Оце дивіться, як ми живемо, якщо депутат їде в тролейбусі». Це було на весь салон.Якість залежить від маршруту. В одну сядеш – більш-менш нормально, а в іншу – тарахкотить, стукає, двері не закриваються. Стан маршруток в нас на трієчку за 5-бальною системою. Але я ще думаю, що все залежить від власника. Хтось заробив – і собі в карман, а хтось – покрасив чи щось замінив.Не думаю, що після підняття вартості проїзду власники куплять нові маршрутки. Якщо піднімати тариф, то тільки після обговорення зі споживачами при посередництві міської ради. Але ціна пального зараз впала на дві-три гривні. Для маршрутки, яка заправляється кілька разів на день, це суттєві гроші. Тому нагальної потреби я не бачу.Спілкувалась

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