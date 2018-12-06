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Мешканці луцької багатоповерхівки залишилися без газу на 5 днів. ВІДЕО

Мешканці луцької багатоповерхівки залишилися без газу на 5 днів. ВІДЕО
В обласному центрі Волині черговий "газовий конфлікт". Лучани, які проживають за адресою Грушевського, 1 залишилися без газопостачання на п’ять днів.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Причиною відключення стало те, що в одній з квартир спеціалісти неправильно встановили лічильник. Відповідно, постраждали й решта 8 квартир, які живилися від одного газового стояка.

"Це робили хлопці з дніпропетровської фірми, вони на 9-му поверсі неправильно поставили лічильник, а наш горгаз його не прийняв. І от через цього одного лічильника наші 8 квартир, а це і маленькі діти, сиділи без газу. Все без попередження. Хто купляв електроплитки, хто в мультиварках варив", – розповідає мешканка будинку Світлана.

Її сусідка Раїса каже, що на будинку було оголошення, але про відключення газу в ньому не було ні слова.

"У нас було оголошення про те, щоб хтось був вдома з 9:00 до 17:00, так як будуть встановлювати лічильники. Ну от, о 17:00 газ не включили, о 18:00 – немає, о 19:00 – немає, о 20:00 пообіцяли прислати спеціалістів, які все виправлять, але так ніхто й не приїхав".

Жінка переконує, що люди були змушені сидіти без газу впродовж вихідних, а у понеділок його включили всього на кілька годин.

Такий перебіг подій обурює жителів будинку, а усі спроби дізнатись щось у фахівців були безрезультатними.

"Це ми п'ятниця-субота-неділя постійно телефонували на гарячі лінії і "Волиньгаз", і міська рада. Але, як тільки вони чули, що з Грушевського, 1 – клали слухавку", – каже жінка.


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Теги: газ, лічильник, відключення, Грушевського, 1
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Коментарі 1
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Пора спалити приміщення Волиньгазу - просто прийти натовпом, і закидати коктейлями. Хай Фірташ починає боятися!
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