Мешканці луцької багатоповерхівки залишилися без газу на 5 днів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Причиною відключення стало те, що в одній з квартир спеціалісти неправильно встановили лічильник. Відповідно, постраждали й решта 8 квартир, які живилися від одного газового стояка.



"Це робили хлопці з дніпропетровської фірми, вони на 9-му поверсі неправильно поставили лічильник, а наш горгаз його не прийняв. І от через цього одного лічильника наші 8 квартир, а це і маленькі діти, сиділи без газу. Все без попередження. Хто купляв електроплитки, хто в мультиварках варив", – розповідає мешканка будинку Світлана.



Її сусідка Раїса каже, що на будинку було оголошення, але про відключення газу в ньому не було ні слова.



"У нас було оголошення про те, щоб хтось був вдома з 9:00 до 17:00, так як будуть встановлювати лічильники. Ну от, о 17:00 газ не включили, о 18:00 – немає, о 19:00 – немає, о 20:00 пообіцяли прислати спеціалістів, які все виправлять, але так ніхто й не приїхав".



Жінка переконує, що люди були змушені сидіти без газу впродовж вихідних, а у понеділок його включили всього на кілька годин.



Такий перебіг подій обурює жителів будинку, а усі спроби дізнатись щось у фахівців були безрезультатними.



"Це ми п'ятниця-субота-неділя постійно телефонували на гарячі лінії і "Волиньгаз", і міська рада. Але, як тільки вони чули, що з Грушевського, 1 – клали слухавку", – каже жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині черговий "газовий конфлікт". Лучани, які проживають за адресою Грушевського, 1 залишилися без газопостачання на п’ять днів.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Причиною відключення стало те, що в одній з квартир спеціалісти неправильно встановили лічильник. Відповідно, постраждали й решта 8 квартир, які живилися від одного газового стояка."Це робили хлопці з дніпропетровської фірми, вони на 9-му поверсі неправильно поставили лічильник, а наш горгаз його не прийняв. І от через цього одного лічильника наші 8 квартир, а це і маленькі діти, сиділи без газу. Все без попередження. Хто купляв електроплитки, хто в мультиварках варив", – розповідає мешканка будинкуЇї сусідкакаже, що на будинку було оголошення, але про відключення газу в ньому не було ні слова."У нас було оголошення про те, щоб хтось був вдома з 9:00 до 17:00, так як будуть встановлювати лічильники. Ну от, о 17:00 газ не включили, о 18:00 – немає, о 19:00 – немає, о 20:00 пообіцяли прислати спеціалістів, які все виправлять, але так ніхто й не приїхав".Жінка переконує, що люди були змушені сидіти без газу впродовж вихідних, а у понеділок його включили всього на кілька годин.Такий перебіг подій обурює жителів будинку, а усі спроби дізнатись щось у фахівців були безрезультатними."Це ми п'ятниця-субота-неділя постійно телефонували на гарячі лінії і "Волиньгаз", і міська рада. Але, як тільки вони чули, що з Грушевського, 1 – клали слухавку", – каже жінка.

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