До 15 тисяч гривень: в Україні хочуть обмежити використання готівки





Про обмеження використання готівки повідомляє



Українці не зможуть оплачувати готівкою покупки дорожче 15 тис. грн.



Однак, граничну суму готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання обіцяють не змінювати – до 50 тис. грн.



У НБУ зазначають, що це дозволить розвивати безготівковий сегмент, зменшить тіньову економіку і забезпечить стабільні надходження готівки в банківську систему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацбанк розробив і запропонував для обговорення відповідний проект постанови Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Про обмеження використання готівки повідомляє прес-служба НБУ Українці не зможуть оплачувати готівкою покупки дорожче 15 тис. грн.Однак, граничну суму готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання обіцяють не змінювати – до 50 тис. грн.У НБУ зазначають, що це дозволить розвивати безготівковий сегмент, зменшить тіньову економіку і забезпечить стабільні надходження готівки в банківську систему.

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