До 15 тисяч гривень: в Україні хочуть обмежити використання готівки
Сьогодні, 01:34
Нацбанк розробив і запропонував для обговорення відповідний проект постанови Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
Про обмеження використання готівки повідомляє прес-служба НБУ.
Українці не зможуть оплачувати готівкою покупки дорожче 15 тис. грн.
Однак, граничну суму готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання обіцяють не змінювати – до 50 тис. грн.
У НБУ зазначають, що це дозволить розвивати безготівковий сегмент, зменшить тіньову економіку і забезпечить стабільні надходження готівки в банківську систему.
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Про обмеження використання готівки повідомляє прес-служба НБУ.
Українці не зможуть оплачувати готівкою покупки дорожче 15 тис. грн.
Однак, граничну суму готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання обіцяють не змінювати – до 50 тис. грн.
У НБУ зазначають, що це дозволить розвивати безготівковий сегмент, зменшить тіньову економіку і забезпечить стабільні надходження готівки в банківську систему.
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