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До 15 тисяч гривень: в Україні хочуть обмежити використання готівки

До 15 тисяч гривень: в Україні хочуть обмежити використання готівки
Нацбанк розробив і запропонував для обговорення відповідний проект постанови Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Про обмеження використання готівки повідомляє прес-служба НБУ.

Українці не зможуть оплачувати готівкою покупки дорожче 15 тис. грн.

Однак, граничну суму готівкових розрахунків фізичних осіб з суб’єктами господарювання обіцяють не змінювати – до 50 тис. грн.

У НБУ зазначають, що це дозволить розвивати безготівковий сегмент, зменшить тіньову економіку і забезпечить стабільні надходження готівки в банківську систему.

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Теги: готівка, гривні, обмеження, НБУ
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