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У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО

У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО
Фото з підгорілою булкою, яку 26 лютого дали на сніданок учениці ліцею, що на Дубнівській у Луцьку, опублікувала на своїй сторінці у соцмережі лучанка Тетяна Ярмолюк.

Вона написала, що таку випічку приготували у шкільній їдальні. Кореспонденти Суспільного відшукали батька учениці, яка сфотографувала їжу, та поспілкувалися з дирекцією навчального закладу.

Богдан Дмитрук показує фото сніданку, який дали його дитині у школі. Каже, що цей сніданок мала з’їсти його донька третьокласниця. Дівчинка від їжі відмовилася, натомість показала булку старшій сестрі, а та сфотографувала шкільний сніданок.

«Цю фотографію зробила моя старша дочка, їй принесла цей бутерброд наймолодша дочка. Дали сніданок такий, що діти не можуть їсти. Я не можу сказати, хто це винуватий, чи самі працівники школи, чи це таке обладнання погане? Наймолодша дитина сказала, що не хоче ходити на обіди, бо там дуже несмачно харчують».

У ліцеї навчається троє Богданових дітей. Чоловік каже, що за їхнє харчування платить вчасно.

«У мене харчуються троє дітей, за січень і лютий я заплатив за всіх 4000 гривень за трьох. Зверталися до директора, зверталися до школи, щоб покращили харчування, на даний момент жодних зрушень нема».

Ситуацію із пригорілим шкільним сніданком директор луцького ліцею, що на Дубнівській, Анатолій Дудич прокоментував так.

«Працівник їдальні більше підсмажила ту булочку, таких булочок було до 10. Ми намагаємося з’ясувати, чому так сталося, чому таку булочку дали в зал».

Директор каже, що підгорілі сніданки потрапили на стіл не третьокласників, а учнів восьмого класу. На запитання, чи не залишилися голодними учні, які відмовилися це їсти, відповів, що дав вказівку, щоб дитину погодували.

Зі слів мами школярки, яка відмовилася з’їсти підгорілий сніданок, Олени Дмитрук, дочку того дня додатково в школі не годували.

Деталі - в сюжеті.

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Теги: булка, сніданок, ліцей, школа, підгорілий
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