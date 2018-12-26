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Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО
У середу, 27 лютого, відбулися неймовірно цікаві зустрічі з популярними дитячими письменниками Іваном Андрусяком та Олегом Чаклуном у будинку культури мікрорайону Вересневе та в бібліотеці – філії №7 для дорослих КЗ ЛМЦБС.

Організатором ЛітФонтан-туру по Волині є поет, літературознавець, видавець Микола Мартинюк

Юні читачі залюбки поспілкувалися з письменником і головним редактором видавництва «Фонтан казок» Іваном Андрусяком і найтаємничішим сучасним українським дитячим письменником Олегом Чаклуном. Автори присутнім представили новинки книг.

Найбільш дітей зацікавили науково-фантастична повість Олега Чаклуна «Піраміда Синтії» та повість Івана Андрусяка «Двадцять вісім днів із життя Бурундука».

Приємним сюрпризом стала лялькова вистава по книзі Івана Андрусяка «Зайчикова книжечка» у виконанні читачів-учасників лялькового театру «Буратіно» бібліотеки-філії № 3 для дітей. 

В кінці зустрічі всі охочі задавали цікаві питання, брали автографи та робили світлини з улюбленими письменниками.
Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

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Теги: діти, письменники, книжка, бібліотека, вистава, афтограф
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