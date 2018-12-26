Юні лучани взяли автографи у дитячих письменників. ФОТО

У середу, 27 лютого, відбулися неймовірно цікаві зустрічі з популярними дитячими письменникамитау будинку культури мікрорайону Вересневе та в бібліотеці – філії №7 для дорослих КЗ ЛМЦБС.Організатором ЛітФонтан-туру по Волині є поет, літературознавець, видавецьЮні читачі залюбки поспілкувалися з письменником і головним редактором видавництва «Фонтан казок» Іваном Андрусяком і найтаємничішим сучасним українським дитячим письменником Олегом Чаклуном. Автори присутнім представили новинки книг.Найбільш дітей зацікавили науково-фантастична повість Олега Чаклуна «Піраміда Синтії» та повість Івана Андрусяка «Двадцять вісім днів із життя Бурундука».Приємним сюрпризом стала лялькова вистава по книзі Івана Андрусяка «Зайчикова книжечка» у виконанні читачів-учасників лялькового театру «Буратіно» бібліотеки-філії № 3 для дітей.В кінці зустрічі всі охочі задавали цікаві питання, брали автографи та робили світлини з улюбленими письменниками.