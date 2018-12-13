вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики

До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики
До кінця тижня у західних та північних областях вночі сніг, вдень дощ.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"3-4 березня в Україні без опадів, лише у західних та північних областях 4 березня вночі сніг, вдень дощ. Температура вночі 1-7° морозу, вдень 1-7° тепла; 3 березня у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 7-13° морозу, вдень близько 0°; 4 березня у західних областях вночі близько 0°, вдень 7-13° тепла", - повідомили у прес-службі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, мороз, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики
Сьогодні, 06:39
Юні лучани взяли афтографи у дитячих письменників. ФОТО
Сьогодні, 05:41
У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
Показали, як виглядали луцькі водовози майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:22
У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
Схожі новини
Мороз до -20 і сніг: синоптики попереджають про похолодання Мороз до -20 і сніг: синоптики попереджають про похолодання
17 січень, 15:01
Волинські синоптики розповіли, коли спадуть морози Волинські синоптики розповіли, коли спадуть морози
08 січень, 20:00
Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні
13 грудень, 2018, 12:37
Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни
27 лютий, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики
Сьогодні, 06:39
 0
Юні лучани взяли афтографи у дитячих письменників. ФОТО
Сьогодні, 05:41
 0
У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
 0
Показали, як виглядали луцькі водовози майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:22
 0
У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
 0
Медіа
відео
1/8