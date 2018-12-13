До кінця тижня в Україні будуть морози, – синоптики





Про це



"3-4 березня в Україні без опадів, лише у західних та північних областях 4 березня вночі сніг, вдень дощ. Температура вночі 1-7° морозу, вдень 1-7° тепла; 3 березня у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 7-13° морозу, вдень близько 0°; 4 березня у західних областях вночі близько 0°, вдень 7-13° тепла", - повідомили у прес-службі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця тижня у західних та північних областях вночі сніг, вдень дощ.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."3-4 березня в Україні без опадів, лише у західних та північних областях 4 березня вночі сніг, вдень дощ. Температура вночі 1-7° морозу, вдень 1-7° тепла; 3 березня у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 7-13° морозу, вдень близько 0°; 4 березня у західних областях вночі близько 0°, вдень 7-13° тепла", - повідомили у прес-службі.

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