Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 09:08
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.788, а продаж - 27.099.
Євро при купівлі становить - 30.360, при продажу - 30.905.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.175.
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Євро при купівлі становить - 30.360, при продажу - 30.905.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.175.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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