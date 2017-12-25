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У Києві вночі прокурору підпалили авто

У Києві вночі прокурору підпалили авто
У столиці на проспекті Науки невідомі підпалили авто співробітнику прокуратури Києва.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Невідомі вночі підпалили Audi A6, яка належить прокуророві прокуратури Києва.

Вогнем пошкоджено моторний відсік авто.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Києва розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна).

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Теги: авто, підпал, прокурор
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