У Києві вночі прокурору підпалили авто





Про це



Невідомі вночі підпалили Audi A6, яка належить прокуророві прокуратури Києва.



Вогнем пошкоджено моторний відсік авто.



Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Києва розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна).

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