Луцька студія зняла неймовірне відео пейзажів зимових Карпат
Сьогодні, 09:36
Студія "Небо" з Луцька розмістила в YouTube відео, на якому зафіксовано чудові зимові пейзажі з околиць Говерли і Петроса з висоти пташиного польоту.
Робота була відзнята з квадрокоптера, - йдеться на сайті Закарпаття онлайн.
У ролику показали неймовірні гірські пейзажі найвищих вершин Карпат, зняті взимку, де показано, як відчайдушні туристи долають гори.
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Робота була відзнята з квадрокоптера, - йдеться на сайті Закарпаття онлайн.
У ролику показали неймовірні гірські пейзажі найвищих вершин Карпат, зняті взимку, де показано, як відчайдушні туристи долають гори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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