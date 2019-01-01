Луцька студія зняла неймовірне відео пейзажів зимових Карпат





Робота була відзнята з квадрокоптера, - йдеться на сайті



У ролику показали неймовірні гірські пейзажі найвищих вершин Карпат, зняті взимку, де показано, як відчайдушні туристи долають гори.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студія "Небо" з Луцька розмістила в YouTube відео, на якому зафіксовано чудові зимові пейзажі з околиць Говерли і Петроса з висоти пташиного польоту.Робота була відзнята з квадрокоптера, - йдеться на сайті Закарпаття онлайн У ролику показали неймовірні гірські пейзажі найвищих вершин Карпат, зняті взимку, де показано, як відчайдушні туристи долають гори.

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