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Луцька студія зняла неймовірне відео пейзажів зимових Карпат

Луцька студія зняла неймовірне відео пейзажів зимових Карпат
Студія "Небо" з Луцька розмістила в YouTube відео, на якому зафіксовано чудові зимові пейзажі з околиць Говерли і Петроса з висоти пташиного польоту.

Робота була відзнята з квадрокоптера, - йдеться на сайті Закарпаття онлайн.

У ролику показали неймовірні гірські пейзажі найвищих вершин Карпат, зняті взимку, де показано, як відчайдушні туристи долають гори.



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Теги: Карпати, відео, луцька студія
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