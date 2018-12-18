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УПЦ (МП) покарала ще двох священиків з Волині через «ухилення в розкол»

УПЦ (МП) покарала ще двох священиків з Волині через «ухилення в розкол»
Волинська єпархія УПЦ (МП) заборонила служити двом священикам, які підтримали свої громади у переході до Православної церкви України.

Відповідні укази підписав керуючий єпархією, єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл, йдеться на сайті єпархії.

Йдеться, зокрема, про заборону у служінні настоятелю храму села Антонівка Горохівського району Роману Старику та настоятелю храму села Журавники Горохівського району Валентину Годуну.

Обидва священики забороняються у служінні без права причастя Ссвятих Хрестових Таїн «за ухилення в розкол, груба порушення присяги священнослужителя, Постанови Собору єпископів Української Православної Церкви від 13 листопада 2018 року і рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 13 листопада та 7 грудня 2018 року».

Нагадаємо, збори і голосування щодо переходу до ПЦУ у Журавниках відбулися ще 27 січня. Священик місцевого храму Валентин Годун підтримав громаду у переході до ПЦУ.

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Теги: УПЦ (МП), Валентин Годун, Роман Старик, ПЦУ, Волинь
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