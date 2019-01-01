Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлини 30-річної давнини, де показано, як лучани святкували проводи зими.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



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"1985_2019. До проводів зими, фото з архівів фотоклубу "Промінь" А якось так лучани святкували проводи зими у 80-ті, так як жили - скромненько і з розмахом!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотографопублікував світлини 30-річної давнини, де показано, як лучани святкували проводи зими.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."1985_2019. До проводів зими, фото з архівів фотоклубу "Промінь" А якось так лучани святкували проводи зими у 80-ті, так як жили - скромненько і з розмахом!" - йдеться у дописі.

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