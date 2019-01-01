вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО

Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини 30-річної давнини, де показано, як лучани святкували проводи зими.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Меди, куліш, гуляння: як у Луцьку проводили зиму

"1985_2019. До проводів зими, фото з архівів фотоклубу "Промінь" А якось так лучани святкували проводи зими у 80-ті, так як жили - скромненько і з розмахом!" - йдеться у дописі.

Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зима Луцьк, Віктор Чухрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів
Сьогодні, 10:20
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 09:59
Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:49
УПЦ (МП) покарала ще двох священиків з Волині через «ухилення в розкол»
Сьогодні, 09:41
Луцька студія зняла неймовірне відео пейзажів зимових Карпат
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії» Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
08 лютий, 19:00
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки» Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
31 січень, 12:13
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
16 січень, 11:42
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
09 січень, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів
Сьогодні, 10:20
 0
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 09:59
 0
Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:49
 0
УПЦ (МП) покарала ще двох священиків з Волині через «ухилення в розкол»
Сьогодні, 09:41
 0
Луцька студія зняла неймовірне відео пейзажів зимових Карпат
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8