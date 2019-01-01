Показали, як у Луцьку проводили зиму понад 30 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:49
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини 30-річної давнини, де показано, як лучани святкували проводи зими.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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"1985_2019. До проводів зими, фото з архівів фотоклубу "Промінь" А якось так лучани святкували проводи зими у 80-ті, так як жили - скромненько і з розмахом!" - йдеться у дописі.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Меди, куліш, гуляння: як у Луцьку проводили зиму
"1985_2019. До проводів зими, фото з архівів фотоклубу "Промінь" А якось так лучани святкували проводи зими у 80-ті, так як жили - скромненько і з розмахом!" - йдеться у дописі.
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