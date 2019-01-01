Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ

Перша релігійна громада Волині повністю пройшла процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України. Йдеться про офіційний перехід релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин до Православної Церкви України. 28 лютого 2019 року зареєстрували Статут релігійної організації.Про це повідомив на своїй сторінці голова Волинської ОДАВарто зазначити, що це перша громада в області, яка повністю пройшла процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко."Жидичинська громада зробила свій вибір. А влада налаштована забезпечити спокій, релігійний мир та створити атмосферу взаєморозуміння між усіма волинянами. В нашій області сьогодні найбільше церков приєднуються до Православної Церкви України. Усі статути відповідно до законодавства мають бути зареєстровані в ОДА, тому ми напрацювали алгоритм дій та методику, якою будемо керуватися у цьому процесі", – зауважив Савченко.Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин,з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиряНапередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади,