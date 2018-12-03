У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів





Про це йдеться у сюжеті



Поранення під час аварії отримали троє людей, за даними медиків, їхні травми загрози для життя не становлять. Одна машина після зіткнення згоріла, її пасажирів встигли врятувати.



У поліції вже назвали причини аварії. Кажуть, сталося все через погану погоду - на момент аварії шосе було вкрито туманом. Та неуважність водіїв, оскільки багато хто з них перевищив швидкість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заході Польщі неподалік міста Вроцлав зіткнулися чотири вантажівки і 16 легкових автомобілів.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Поранення під час аварії отримали троє людей, за даними медиків, їхні травми загрози для життя не становлять. Одна машина після зіткнення згоріла, її пасажирів встигли врятувати.У поліції вже назвали причини аварії. Кажуть, сталося все через погану погоду - на момент аварії шосе було вкрито туманом. Та неуважність водіїв, оскільки багато хто з них перевищив швидкість.

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