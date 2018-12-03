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У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів

У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів
На заході Польщі неподалік міста Вроцлав зіткнулися чотири вантажівки і 16 легкових автомобілів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Поранення під час аварії отримали троє людей, за даними медиків, їхні травми загрози для життя не становлять. Одна машина після зіткнення згоріла, її пасажирів встигли врятувати.

У поліції вже назвали причини аварії. Кажуть, сталося все через погану погоду - на момент аварії шосе було вкрито туманом. Та неуважність водіїв, оскільки багато хто з них перевищив швидкість.

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Теги: аварія, Польща
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