У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів
Сьогодні, 10:20
На заході Польщі неподалік міста Вроцлав зіткнулися чотири вантажівки і 16 легкових автомобілів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Поранення під час аварії отримали троє людей, за даними медиків, їхні травми загрози для життя не становлять. Одна машина після зіткнення згоріла, її пасажирів встигли врятувати.
У поліції вже назвали причини аварії. Кажуть, сталося все через погану погоду - на момент аварії шосе було вкрито туманом. Та неуважність водіїв, оскільки багато хто з них перевищив швидкість.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Поранення під час аварії отримали троє людей, за даними медиків, їхні травми загрози для життя не становлять. Одна машина після зіткнення згоріла, її пасажирів встигли врятувати.
У поліції вже назвали причини аварії. Кажуть, сталося все через погану погоду - на момент аварії шосе було вкрито туманом. Та неуважність водіїв, оскільки багато хто з них перевищив швидкість.
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