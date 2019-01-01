У Луцьку покарали нечупар, які викидали будівельне сміття сусідам під вікна. ФОТО

У Луцьку видали приписи громадянам, які попри заборону складували будівельні відходи просто у дворі.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради видали три приписи мешканцям нашого міста, які складували будівельні матеріали без будь-яких дозвільних документів.На вулицях Кравчука, 38 та Винниченка, 4 люди використали територію загального призначення у особистих цілях, здійснивши складування будівельного сміття, а на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 – старих меблів та відходів від них."В обох випадках вони порушили п.п. 2.5.5.1.3. Правил благоустрою міста Луцька. Громадяни здійснюють ремонтні роботи, а сміття викидають сусідам під вікна.Довідково: п.п. 2.5.5.1.3. «Правил благоустрою міста Луцька»: на об’єктах благоустрою міста забороняється складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.