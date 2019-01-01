У Луцьку покарали нечупар, які викидали будівельне сміття сусідам під вікна. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку видали приписи громадянам, які попри заборону складували будівельні відходи просто у дворі.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради видали три приписи мешканцям нашого міста, які складували будівельні матеріали без будь-яких дозвільних документів.
На вулицях Кравчука, 38 та Винниченка, 4 люди використали територію загального призначення у особистих цілях, здійснивши складування будівельного сміття, а на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 – старих меблів та відходів від них.
"В обох випадках вони порушили п.п. 2.5.5.1.3. Правил благоустрою міста Луцька. Громадяни здійснюють ремонтні роботи, а сміття викидають сусідам під вікна.
Довідково: п.п. 2.5.5.1.3. «Правил благоустрою міста Луцька»: на об’єктах благоустрою міста забороняється складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради видали три приписи мешканцям нашого міста, які складували будівельні матеріали без будь-яких дозвільних документів.
На вулицях Кравчука, 38 та Винниченка, 4 люди використали територію загального призначення у особистих цілях, здійснивши складування будівельного сміття, а на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 – старих меблів та відходів від них.
"В обох випадках вони порушили п.п. 2.5.5.1.3. Правил благоустрою міста Луцька. Громадяни здійснюють ремонтні роботи, а сміття викидають сусідам під вікна.
Довідково: п.п. 2.5.5.1.3. «Правил благоустрою міста Луцька»: на об’єктах благоустрою міста забороняється складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку покарали нечупар, які викидали будівельне сміття сусідам під вікна. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У масштабній аварії у Польщі зіткнулись одразу 16 автомобілів
Сьогодні, 10:20
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 09:59