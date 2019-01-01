Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

ТзОВ Володимир-Волинський хлібозавод, ТЦ «Ірена» ФОП Ситнік, вул. Луцька, 64



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 232

с.Перемиль 09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ

Берестечківське СТ магазин Струмок

ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт с. Перемиль:

вул. Шевченка,

вул. Незалежності

вул. Набережна

вул. Паркова,

вул. Поліська



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Амбулаторія с.Почапи

Маг. с.Почапи

Церква

Клуб с.Почапи



Любешівський район



1. 10:00-17:00

магазини

с. Бірки вул.Вишнева

2 ПЛ-04кВ Л-10 від ЗТП-195 10:00-17:00 Прокуратура, мазин Меблі ФОП Котик смт.Любешів вул.Толстого, Вишнева, Шкільна



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4кВ Л-7 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Львівська, 29-49, 38-46

вул.Комарова

вул.В.Івасюка, 42

вул.Гірнича, 2, 4

2. ПЛ-0,4 Л-19 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Симеренка

вул.Волинська, 55-61, 52-74

пров.Волинський

вул.Козацька, 21-33

вул.І.Васюка, 29-35

вул.Лісна, 20



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-231 9:00-17:00 м.Рожище КНС, котельня, торговий кіоск, будинок дитячої творчості, адмінприміщення поліції м.Рожище, вул. Незалежності, 75-97, 81, Куліша,1-55, Коцюбинського

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Мізово вул: Привокзальна, 8-го Березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 1 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00ТзОВ Володимир-Волинський хлібозавод, ТЦ «Ірена» ФОП Ситнік, вул. Луцька, 641. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 232с.Перемиль 09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗБерестечківське СТ магазин СтрумокПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт с. Перемиль:вул. Шевченка,вул. Незалежностівул. Набережнавул. Паркова,вул. Поліська1. 9:00 – 17:00Амбулаторія с.ПочапиМаг. с.ПочапиЦеркваКлуб с.Почапи1. 10:00-17:00магазинис. Бірки вул.Вишнева2 ПЛ-04кВ Л-10 від ЗТП-195 10:00-17:00 Прокуратура, мазин Меблі ФОП Котик смт.Любешів вул.Толстого, Вишнева, Шкільна1. ПЛ-0,4кВ Л-7 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Львівська, 29-49, 38-46вул.Комаровавул.В.Івасюка, 42вул.Гірнича, 2, 42. ПЛ-0,4 Л-19 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Симеренкавул.Волинська, 55-61, 52-74пров.Волинськийвул.Козацька, 21-33вул.І.Васюка, 29-35вул.Лісна, 201. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-231 9:00-17:00 м.Рожище КНС, котельня, торговий кіоск, будинок дитячої творчості, адмінприміщення поліції м.Рожище, вул. Незалежності, 75-97, 81, Куліша,1-55, Коцюбинського4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена1. 10:00-17:00с.Мізово вул: Привокзальна, 8-го Березня.

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