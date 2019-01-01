Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 1 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ Володимир-Волинський хлібозавод, ТЦ «Ірена» ФОП Ситнік, вул. Луцька, 64
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 232
с.Перемиль 09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ магазин Струмок
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт с. Перемиль:
вул. Шевченка,
вул. Незалежності
вул. Набережна
вул. Паркова,
вул. Поліська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Амбулаторія с.Почапи
Маг. с.Почапи
Церква
Клуб с.Почапи
Любешівський район
1. 10:00-17:00
магазини
с. Бірки вул.Вишнева
2 ПЛ-04кВ Л-10 від ЗТП-195 10:00-17:00 Прокуратура, мазин Меблі ФОП Котик смт.Любешів вул.Толстого, Вишнева, Шкільна
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-7 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 29-49, 38-46
вул.Комарова
вул.В.Івасюка, 42
вул.Гірнича, 2, 4
2. ПЛ-0,4 Л-19 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Симеренка
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пров.Волинський
вул.Козацька, 21-33
вул.І.Васюка, 29-35
вул.Лісна, 20
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-231 9:00-17:00 м.Рожище КНС, котельня, торговий кіоск, будинок дитячої творчості, адмінприміщення поліції м.Рожище, вул. Незалежності, 75-97, 81, Куліша,1-55, Коцюбинського
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Мізово вул: Привокзальна, 8-го Березня.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ Володимир-Волинський хлібозавод, ТЦ «Ірена» ФОП Ситнік, вул. Луцька, 64
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 232
с.Перемиль 09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ магазин Струмок
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт с. Перемиль:
вул. Шевченка,
вул. Незалежності
вул. Набережна
вул. Паркова,
вул. Поліська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Амбулаторія с.Почапи
Маг. с.Почапи
Церква
Клуб с.Почапи
Любешівський район
1. 10:00-17:00
магазини
с. Бірки вул.Вишнева
2 ПЛ-04кВ Л-10 від ЗТП-195 10:00-17:00 Прокуратура, мазин Меблі ФОП Котик смт.Любешів вул.Толстого, Вишнева, Шкільна
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-7 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 29-49, 38-46
вул.Комарова
вул.В.Івасюка, 42
вул.Гірнича, 2, 4
2. ПЛ-0,4 Л-19 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Симеренка
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пров.Волинський
вул.Козацька, 21-33
вул.І.Васюка, 29-35
вул.Лісна, 20
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-231 9:00-17:00 м.Рожище КНС, котельня, торговий кіоск, будинок дитячої творчості, адмінприміщення поліції м.Рожище, вул. Незалежності, 75-97, 81, Куліша,1-55, Коцюбинського
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Мізово вул: Привокзальна, 8-го Березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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