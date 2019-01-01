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У Луцьку пенсіонерка торгувала сурогатом

У Луцьку пенсіонерка торгувала сурогатом
У Луцьку муніципали спіймали жінку, яка торгувала сурогатом.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Так, «оковиту» жінка продавала на вулиці Коновальця, 8 на території загального користування, поблизу квартири №31. Жінка реалізувала покупцям пляшку забороненої продукції.

Інспектори склали на неї адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який невдовзі буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.


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Теги: сурогат, Луцьк, пенсіонерка
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