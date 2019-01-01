У Луцьку пенсіонерка торгувала сурогатом





Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Так, «оковиту» жінка продавала на вулиці Коновальця, 8 на території загального користування, поблизу квартири №31. Жінка реалізувала покупцям пляшку забороненої продукції.



Інспектори склали на неї адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який невдовзі буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали спіймали жінку, яка торгувала сурогатом.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Так, «оковиту» жінка продавала на вулиці Коновальця, 8 на території загального користування, поблизу квартири №31. Жінка реалізувала покупцям пляшку забороненої продукції.Інспектори склали на неї адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який невдовзі буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

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